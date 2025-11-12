1萬到帳了！領到了嗎？11/10前已預登成功、領津貼者 普發現金今天直接入帳

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-12 11:35

「全民 + 1 政府相挺」普發現金提供多元領取管道，官網已於 114 年 11 月 5 日起至 11 月 9 日開放預登記，並於 11 月 10 日起全面開放登記。財政部表示，預登記期間及 11 月 10 日當天完成登記並經系統檢核成功之民眾，普發現金將於 11 月 12 日入帳，屬直接入帳民眾普發現金亦在同一天入帳。

1萬到帳了！你領到沒？11/10前已預登成功、領津貼者 普發現金今天直接入帳。（圖：shutterstock）

財政部說明，民眾凡於預登記期間及 11 月 10 日當天完成登記並經系統檢核成功者，款項將於 11 月 11 日 18 時起至 11 月 12 日依各銀行作業程序陸續入帳。針對目前已例行性領取政府津貼或年金的民眾，包含勞保年金、災保年金、國民年金、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金之月退休金、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼、安置兒少及公費就養榮民，該類民眾不用做任何登記或申請動作，普發現金亦將於 11 月 12 日直接匯撥至其個人帳戶。

財政部提醒，請民眾務必補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳，另「全民 + 1 政府相挺」官網自 114 年 11 月 13 日起開放民眾查詢登記結果，查詢方式係進入官網首頁（https://10000.gov.tw）點選「查詢登記結果」→輸入本人／代領人身分證統一編號或居留證統一證號→輸入發放對象健保卡號→點選確認送出→完成查詢登記結果（一次查詢一位），如因資料錯誤導致登記失敗或入帳失敗，網頁將提示原因並開放重新登記，或民眾可改採 ATM 領現（11 月 17 日開放）或郵局領現（11 月 24 日開放）。