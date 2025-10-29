鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-29 20:22

記憶體族群近期成台股盤中亮點，其中南亞科 (2408-TW) 受惠於 DRAM 缺貨報價上揚，9 月起股價從 47 元起漲，漲幅約 1.8 倍，讓持股大股東台塑三寶台塑 (1301-TW)、台化 (1326-TW)、台塑化 (6505-TW) 繼近期各自處分完 2.5 萬張後，今 (29) 日再公告，從今日起再各自處分 1.8 萬張南亞科，合計將賣 5.4 萬張，若以今日南亞科收盤價每股 133 元算，處分金額將達 71.82 億元。

南亞科股價2個月大漲1.8倍 台塑三寶大股東逢高再賣5.4萬張。(圖:shutterstock)

據台塑、台化、台塑化今日重訊，經 3 家公司董事長核決同意處分，繼續調節持股，處份時間將從今日起至今 (2025) 年 12 月 31 日止。

據了解，南亞科股價持續居高，台塑、台化、台塑化決定繼續調節持股，目前 3 家公司對南亞科的持股比重各約 9.9985%，若完全處分後，預計降至 9.4176%。因 DRAM 類股持續上揚影響，也讓南亞科股價持續強勁上揚，今日再上漲 3 元，終場收 133 元，若自 9 月初低點 45.65 元起算，僅 2 個月時間，南亞科波段漲幅已達 1.9 倍。

台塑 3 寶在今年 9 月時，就已同步公告，各申讓南亞科持股 2.5 萬張，目前據 3 家公司昨 (28) 日公告，皆已正式處分完畢，平均每股處分均價約 98 元，合計交易總金額約 74 億元。