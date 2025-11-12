威盛Q4營收估成長 長期仍看好ASIC業務

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-12 16:08

威盛 (2388-TW) 今 (12) 日召開法說會，財務長陳寶惠表示，威盛今年前三季營收逐季成長，第四季營收也維持在成長軌道上，針對旗下子公司威宏 ASIC 業務，則指出受美中出口管制影響，出貨遞延影響今年營收，不過公司長期仍看好 ASIC 發展。

陳寶惠指出，威宏已加入 Arm 生態系，具備完整前後端設計能力，可加速 AI/HPC 的晶片開發，進一步提升 AI SoC 布局，且為降低地緣政治與客戶集中風險，正積極分散市場，提升北美與亞太市場占比。

子公司威鋒電子 (6756-TW) 主要鎖定 USB4 升級需求，已有眾多主力產品通過品牌驗證，明年也將新增車用、工控與 AI PC 周邊產品線，目標 2026 年啟動營收與獲利雙成長的循環。

CPU 方面，威盛持續耕耘低功耗桌上型處理器產品，預計明年導入新製程並強化安全架構，看好整體競爭力明顯提升；智能業務方面，Mobile360 已導入北美重型車隊，也有多家工廠導入自家工安系統，未來智能業務長期同樣看旺。

智能事業部總經理吳億盼表示，AI 浪潮正從資料中心延伸至邊緣端，企業對安全、效率與自動化的需求不斷升溫，威盛將以「深化垂直市場滲透」、「AI 驅動平台升級」及「拓展合作夥伴與通路」三大策略為核心，推動智能事業成長。

吳億盼指出，邊緣 AI 過去皆從 IoT 起家，透過感測器、相機等收集資料並進行預測，但進入 AI 時代後，公司已將技術升級至多模態 AI 平台，可整合更多資訊，如相機、雷達與感測器等資料，讓系統不僅能感知，更具備決策能力。

吳億盼強調，AI 的價值不只在預測，而是能夠幫企業做出行動決策，公司的產品已開始導入車載與工業場域，協助客戶在安全、自動化及營運效率上取得實質改善。

吳億盼補充，AI 在車載領域的滲透速度持續加快，旗下 Mobile360 AI 行車紀錄器產品，北美車隊安裝基數年複合成長率 (CAGR) 達 18%，歐洲為 15.2%，亞洲市場因基期較低、成長速度最快，威盛也預計明年推出新一代平台，提升 AI 影像辨識與多模態融合能力，搶攻物流、車隊與工業車輛管理市場。

威盛第三季營收 23.21 億元，季增 9%，年減 56%，毛利率 19%，季減與年減皆 5 個百分點，營益率 - 15%，較去年同期轉虧，稅後純益 0.21 億元，較前季轉盈，年減 93%，每股稅後純益 0.04 元。