鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-12 09:40

美政府重開利多 比特幣卻仍未收復年線 專家：11萬美元大關衝不破 別談反轉！（圖：Shutterstock）

比特幣周一 (10 日) 短暫衝高至 10.7 萬美元，但很快回落至 10.5 萬美元下方，而同期美股、信貸市場因政府重啟全面上漲，加密貨幣資產的「獨立疲軟」暴露了投資者對巨額虧損後的不安。

‌



根據《彭博資訊》數據，美國比特幣 ETF 周一僅錄得 100 萬美元淨流入，與此前推動反彈的新資金流入形成鮮明對比，永續期貨未平倉合約也從上月高點 940 億美元降至約 680 億美元，顯示衍生品市場投機興趣降溫，資金費率則保持平穩，說明多利交易員未積極槓桿交易。

技術面同樣壓力重重。比特幣目前仍在 200 日移動平均線，也就是 11 萬美元左右下方運行，這一價位被視為趨勢反轉的關鍵門檻。

IG Australia 分析師 Tony Sycamore 表示，比特幣必須持續突破該水位才能重建對上升趨勢的信心。

FxPro 首席市場分析師 Alex Kuptsikevich 則指出，加密貨幣總市值在 3.62 兆美元附近的 50 日移動平均線遇阻，市場可能正形成更低的局部高點，延續一個多月來的下降趨勢。

BTC Markets 分析師 Rachael Lucas 認為，10.3 萬美元是關鍵支撐價位，跌破恐下探 8.6 萬美元，甚至是 8.2 萬美元 (100 週移動平均線)，重燃拋售壓力。

對於本輪短暫上漲，市場分歧明顯。XBTO Trading 高級交易員 George Mandres 直言「這是死貓反彈」，理由是早期持有者在今年高點獲利了結，加上 10 月初清算陰影未散，供應壓力削弱了風險偏好。Kuptsikevich 也認為，市場未進入「瘋狂樂觀模式」，獲利了結仍在繼續。