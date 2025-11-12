鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-12 17:00

「小理蔚」成新秩序！人形機器人IRON+交付量+市值三重優勢 讓小鵬汽車暫坐頭把交椅(圖取自何小鵬微博)

截至周二 (11 日)，「小鵬汽車大漲超 16%」話題衝上微博熱搜。從交車量來看，小鵬 10 月交付新車 42013 輛，年增 76%，月增率則跟 9 月持平，連兩月超 4 萬輛，單月交車量創歷史新高，理想以 31767 輛位居其後，蔚來則以 40397 輛刷新自身月度紀錄。無論是市值還是交貨量，小鵬均已領先「三兄弟」。

‌



小鵬股價此輪漲勢的核心推手是上周科技日發布的多項「物理 AI」應用，尤其是第二代人形機器人 IRON。該機器人以流暢的貓步、仿真的姿態引發全網震動，網友起初質疑是否為真人扮演，甚至逐幀分析其肌肉起伏、衣物褶皺，逼得創辦人何小鵬「扒衣」自證。小鵬股價周三 (12 日) 在港股開高走低，終場收低 3.04% 至每股 105.2 港元，結束連日漲勢。

何小鵬在直播影片中掀開 IRON 機器人外衣，露出內部白色背板與紅燈，何小鵬更展示其在零下真人環境的場景。

技術細節上，IRON 首發全固態電池，搭載 3 顆圖靈晶片與物理世界大模型，擁有仿人脊椎、仿生肌肉及柔性肌膚，支持體型客製化，目標 2026 年底規模量產。

業界人士分析，市場對機器人技術及商業前景的樂觀預期，直接拉動小鵬股價。摩根士丹利、高盛等投行紛紛發布報告強推，高盛更指中國人形機器人供應鏈已啟動「產能先行」，大規模量產有望在 2026 年下半年爆發。此外，小鵬 X9 超級增程開啟預售，標誌其從純電動車轉向多技術路線拓展，今年第四季可望轉虧為盈。

相較之下，理想與蔚來的競爭更顯膠著。理想今年重點押注的 i8，上市後未公佈大定數據，反因與卡車對撞測試視頻陷入爭議，更棘手的是，1​​0 月 31 日理想宣布召回 11411 輛 MEGA 車型，因多起無故起火事件引發輿論壓力。

蔚來則將第四季獲利定為關鍵目標，創辦人李斌坦言「活下去最重要」。儘管全新 ES8 與樂道 L90 表現亮眼，但李斌強調「第四季無新車、無 NIO Day，花錢事項三季度已完成」，獲利需依賴現有業務發力。