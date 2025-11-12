鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-12 12:20

小鵬汽車 (09868-HK)(XPEV-US) 今 (12) 日在港股開高走低，截至午間休市，小鵬港股下跌 4.06% 至每股 104.1 港元，未能延續連日漲勢，但多家研究機構在小鵬汽車上週發布四項重要「物理 AI」應用後，紛紛喊進及調高港股及美股 ADR 目標價。

漲多回跌4%！大摩猛讚小鵬「AI隱藏價值」：不僅能對抗電動車同行 還能跟成熟科技公司競爭（圖：Shutterstock）

摩根士丹利 (下稱大摩)(MS-US) 周二 (11 日) 發布最新研究報告對小鵬深度看好，直言其在科技日活動中展現的戰略轉型令人耳目一新，並將目標價大幅上調至每股 34 美元(約 131 港元)。

大摩報告的核心邏輯在於，小鵬正從單純的電動車製造商，加速向多元化 AI 應用領域拓展，這一轉變有望為其構築獨特的競爭壁壘，不僅能在電動車賽道突圍，更能與成熟科技公司一較高下。

大摩指出，儘管小鵬車隊規模暫不及比亞迪、吉利等產業龍頭，但其早期對自動駕駛與自研 AI 晶片的深耕，已形成數據採集與學習效率的先發優勢。

相較於獨立機器人製造商，小鵬憑藉電動車業務累積的龐大移動數據規模與多樣性，更能應對物理 AI 在極端場景下的複雜需求，且小鵬在工業製造與工程領域的紮實能力，也為物理 AI 落地提供關鍵支撐，科技日展示的人形機器人 Iron 的穩定運行，便是例證。

在上周科技日上，除現有電動車產品線外，小鵬重點發表了人形機器人、自駕計程車等物理 AI 新品，大摩認為此舉足以支撐其看漲情景中對技術 / 產品多樣性的估值重構。後續催化因素包括 P7+、G6 等新混動車型推出，基於 G9 平台的大眾 ID UNYX 08 亮相，明年首季 VLA 2.0 系統發布，以及人形機器人、自駕計程車量產前的新進展。

大摩看漲情景的核心是小鵬人形機器人與自駕計程車計畫於 2026 年底量產。以此為基礎，大摩計算小鵬四大業務的長期價值。

首先，圖靈晶片作為 VLA 2.0 自駕系統的核心，支援 L3 級功能，已搭載於 G7 Ultra 及新款 P7，每車 3 顆且總算力 2250 TOPS，2026 年將用於人形機器人及自駕計程車。

除自用外，福斯中國明年將成為首家外部客戶，應用於 G9 平台車型，大摩估小鵬 2028 年晶片業務營收有望達 50-60 億元 (人民幣，下同)，以 8 倍股價營收比來計算的話，估值 470 億元。

人形機器人 Iron 初期聚焦在內部與工廠場景，目前已與寶鋼達成合作，未來有望向更多製造業拓展。大摩預估，2030 年小鵬有望占全球 3% 人形機器人市場 (約 4000 台)，對應 2028 年營收 10 億元，以 7 倍股價營收比來計算的話，估值 70 億元。

至於自駕計程車，雖未在中國落地，但小鵬 2026 年將推出三款車型並試營運，且已與高德地圖達成合作。大摩預測，2028 年中國自駕計程車車隊規模將達 12.9 萬輛，若小鵬市占率 5%(約 6.5 萬輛)，日均單車收入 600 元，營收可達 14 億元，按 10 倍股價營收比來算的話，估值 140 億元。

在汽車主業上，看漲情境下，2028 年小鵬銷量預計達 110 萬輛，較基準情境高 40%，以 2025 年均價計算，營收將達 2000 億元，以 1.5 倍股價營收比算，估值 3000 億元。

綜合四大業務，大摩給小鵬的總估值達 3680 億元人民幣，其中汽車業務超八成，其餘三塊新興業務貢獻近 900 億元。這一計算不僅反映出資本市場對小鵬電動車基本盤的認可，更凸顯對 AI 技術落地前景的期待。