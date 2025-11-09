鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-09 11:40

近期海外金融市場波動加劇，投資人看好後市行情，但又擔心短線修正，觀察近期交易情形，不少空手族或小資族，改採盤中零股交易方式，趁著回檔之際分批加碼熱門海外 ETF，成交量前五大依序為 00910、00909、00757、00830、00965，其中四檔 10 月以來漲幅超過 30%，大多都是股價一路不回頭的強勢海外 ETF，吸引不少小資股民把握震盪時機進場。

波動中找上車機會！小資族Q4善用盤中零股策略 搶進5檔強勢海外ETF。(圖：shutterstock)

觀察 10 月以來盤中零股熱門成交標的，根據 CMoney 統計數據顯示，第一金太空衛星 (00910-TW) 以總成交股數達 821 萬 2301 股奪下第一，國泰數位支付服務 (00909-TW) 總成交股數達 720 萬 4874 股居次，第三至五名依序為統一 FANG+(00757-TW)、國泰費城半導體 (00830-TW)、元大航太防衛科技 (00965-TW) 累計成交股數皆逾 500 萬股。

10 月份以來成交最火的第一金太空衛星 ETF，CMoney 資料顯示，去年漲幅逼近 70% 是原型股票 ETF 績效王，今年表現依舊火燙，今年至今漲幅逼近四成，漲勢犀利吸引投資人關注，第一金太空衛星 ETF 在 2024 年初投資人不到 1500 人，ETF 一路強漲表現，也讓投資人數攀升至 10 月底的近 2 萬人，10 月下旬以來股價波動加大，單日零股交易筆數也大幅上揚，今年初成交筆數多數未及千筆，10 月下旬以來多日成交逾 5000 筆。

第一金太空衛星 ETF 經理人曾萬勝提醒，太空衛星個股短期波動較大，不過，太空衛星產業具備中長期投資成長動能，股價持續上揚動能與產業趨勢明朗可期，投資人不妨採取定期定額方式投資，適度提升風險控管，分批進場投資，跟隨強勢產業行情。

近期太空衛星產業面臨實質營收、獲利等財務數據檢視，曾萬勝指出，部份個股面臨財報不如預期的考驗，造成這波股價的校正，不過，觀察產業利多仍然持續釋出，像是第一金太空衛星重要成份股 AST SpaceMobile 與歐洲通訊商 Vodafone 選擇在德國設置衛星運營中心，作為歐洲衛星發展基地，同時也已向德國國際電信申請註冊中頻段衛星申請。

另外，也有營收報佳音的成份股，如 GlobalStar 公布第三季季度營收創紀錄；新業務拓展成份股，如 Blacksky 則宣布繼續拓展 Gen-3 衛星發射計畫，並可望在 2026 年進行商業運營。