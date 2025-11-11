鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-11 15:53

證交所公布 10 月定期定額交易戶數統計，元大台灣 (0050-TW) ETF 總戶數突破 60 萬人，月增 6.4 萬戶，持續稱霸冠軍；高股息 ETF 明顯退燒，除 0056 外全面衰退，00878 月減 1.2 萬戶，最為顯著，00919、00929 戶數也同步下滑。

市值型、高股息ETF兩樣情 0050定期定額戶數月增6.4萬續稱霸。

觀察 10 月證交所定期定額戶數前十名狀況，0050 月增 6.4 萬戶居冠，其次則為 0056 成長 3784 戶，是唯一正成長的高股息 ETF，其他包括 00919、00929 分別衰退 1455 戶、1318 戶，00878 出現出走潮，月減 1.2 萬戶敬陪末座，且為全年最大單月衰退幅度 (1 月年假定期定額扣款順延除外)。

法人分析，市場可能以「熱潮」看待這波市值型投資，但實際上這是回歸正常，因為市場逐步了解投資 ETF 的總資產成長，與成分股市值增加有關，而與配出高息無關。

統計至 10/30，0050 成立以來報酬 1314%，以每年 250 個交易日計算年化報酬率為 12.8%，不到 5.8 年可為投入資產翻倍，投資效率勝過高股息，亮眼報酬潛力使投資新手、為小孩存股的爸媽全面投入 0050。

0050 投資上市市值前 50 大公司，為最單純的市值型 ETF，沒有其他選股因子干擾。基於資金集中權值股的趨勢愈來愈明顯，0050 表現已穩定領先大盤，且市值型 ETF 會與時俱進跟隨市場調整成分股，對於一般投資人而言，不需要花時間研究個股，透過 0050 可簡單且高效率的參與台股行情，更不會選股失誤。

長期推崇指數化投資的財經教授周冠男老師一再強調，能消除投資行為偏誤的策略包括長期投資、不過度交易、不預測市場、分散投資，這些都可以透過市場指數型 ETF 達成，「0050 買進之後不需要費心分析操作，是省時省力的投資方法。」

在投資人數持續增加下，0050 規模可望突破兆元，經理費率將持續下降，更有利投資人長期存股。