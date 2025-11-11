鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-11 20:28

櫃買中心今 (11）日公布全體上櫃公司營收傳捷報！ 10 月營收較去年同期成長 6%，前 10 月累計營收較去年同期成長 8%，半導體業、其他電子業及電腦及週邊設備業為前 10 月營收成長幅度前三大產業，前 10 月營收衰退之主要產業，依序為鋼鐵工業、建材營造及金融業。

AI浪潮助攻！上櫃公司10月營收年增6% 建材、鋼鐵及綠能成衰退3慘業。

據上櫃公司營收公告資料顯示，10 月份全體上櫃公司單月營收總計 2,506 億元，較 去年同期成長 151 億元 (6%)，營收成長公司共 487 家，衰退公司共 373 家。

今年前 10 月全體上櫃公司營收總計 2 兆 4,581 億元，較去年同期成長 1,755 億元（8%），其中營收成長公司共 515 家，衰退公司共 345 家，顯示上櫃公司基本面表現穩健成長。

櫃買中心表示，上櫃公司 10 月份營收較 113 年同期成長之主要產業，主要為半導體業、其他電子業及電腦及週邊設備業。經瞭解，半導體業受惠於 AI 應用及雲端運算服務需求，其他電子業受惠於半導體建廠資本支出及 AI 伺服器散熱需求，電腦及週邊設備業則因 AI 應用帶動記憶體及 CPU 熱銷，致 10 月較 113 年同期營收成長。

另 10 月營收衰退之主要產業為建材營造、鋼鐵工業及綠能環保，建材營造因依建案完工交屋進度認列收入，鋼鐵工業受鋼價下跌及國際車用市場需求趨緩影響，綠能環保因承接工程案件依進度認列收入，致 10 月較 113 年同期營收衰退。

櫃買中心強調，今年前 10 月累計營收成長主要產業為半導體業、其他電子業及電子零組件業，半導體業及其他電子業累計營收成長原因，和單月營收一樣，受惠於 AI 應用及雲端運算服務需求，電子零組件業因 AI 伺服器需求升溫，致累計營收成長。