靠這「3業」長紅！上櫃公司8月營收年增3%寫連8紅 前8月累計近2兆
鉅亨網記者張韶雯 台北
上櫃公司營收告捷！櫃買中心表示，上櫃公司 855 家（含 KY 公司 28 家）皆已於 114 年 9 月 10 日前完成 114 年 8 月營收申報作業。單月營收總計 2,459 億元，較去年同期成長 75 億元 (3%)，成長最多為半導體業、其他電子業及金融業。且 1 至 8 月累計營收總計 1 兆 9,422 億元，較 113 年同期成長 1,432 億元（8%）逼近 2 兆。
據上櫃公司公告 114 年 8 月營收顯示，本 (8) 月份全體上櫃公司單月營收總計 2,459 億元，較去年同期成長 75 億元 (3%)，營收成長公司共 408 家，衰退公司共 444 家，營收持平公司共 3 家。
另全體上櫃公司 114 年 1 至 8 月累計營收總計 1 兆 9,422 億元，較 113 年同期成長 1,432 億元（8%），其中營收成長公司共 522 家，衰退公司共 332 家，營收持平公司共 1 家，顯示上櫃公司基本面表現穩健成長
櫃買中心表示，全體上櫃公司 114 年 8 月當月營收較去年同期成長之主要產業為半導體業、其他電子業及金融業。經瞭解，半導體業主係受惠於 AI 應用及和高效能運算需求增加；其他電子業受惠於半導體建廠、AI 應用及資料中心等建置及需求增加；金融業則受金融市場波動影響。
另當月營收衰退之主要產業為鋼鐵工業、電機機械及光電業，鋼鐵工業因航太產品需求趨緩及鋼價下跌等影響致營收減少；電機機械主係工具機受美國市場需求衰退及匯率等因素影響；光電業則因影像產品及太陽能產品市場需求衰退。
全體上櫃公司 114 年 8 月累計營收成長之主要產業為其他電子業、電子零組件業及半導體業，其他電子業及半導體業累計營收成長原因同前所述；電子零組件業則因 AI 伺服器、電源供應器及相關高階產品需求升溫，帶動營收成長。
另累計營收衰退之主要產業為鋼鐵工業、金融業及油電燃氣業，鋼鐵工業因國際車用市場及航太產品需求趨緩及新台幣升值等影響訂單減少；金融業受金融市場波動影響；油電燃氣業因個別公司轉投資營建業，建案完工交屋量減少致營收衰退。
