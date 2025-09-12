靠這「3業」長紅！上櫃公司8月營收年增3%寫連8紅 前8月累計近2兆

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-12 13:14

‌



上櫃公司營收告捷！櫃買中心表示，上櫃公司 855 家（含 KY 公司 28 家）皆已於 114 年 9 月 10 日前完成 114 年 8 月營收申報作業。單月營收總計 2,459 億元，較去年同期成長 75 億元 (3%)，成長最多為半導體業、其他電子業及金融業。且 1 至 8 月累計營收總計 1 兆 9,422 億元，較 113 年同期成長 1,432 億元（8%）逼近 2 兆。

KY股助攻、AI需求強勁！上櫃公司8月營收年增3%寫連8紅 前8月累計近2兆。（鉅亨網資料照）

據上櫃公司公告 114 年 8 月營收顯示，本 (8) 月份全體上櫃公司單月營收總計 2,459 億元，較去年同期成長 75 億元 (3%)，營收成長公司共 408 家，衰退公司共 444 家，營收持平公司共 3 家。

‌



另全體上櫃公司 114 年 1 至 8 月累計營收總計 1 兆 9,422 億元，較 113 年同期成長 1,432 億元（8%），其中營收成長公司共 522 家，衰退公司共 332 家，營收持平公司共 1 家，顯示上櫃公司基本面表現穩健成長

櫃買中心表示，全體上櫃公司 114 年 8 月當月營收較去年同期成長之主要產業為半導體業、其他電子業及金融業。經瞭解，半導體業主係受惠於 AI 應用及和高效能運算需求增加；其他電子業受惠於半導體建廠、AI 應用及資料中心等建置及需求增加；金融業則受金融市場波動影響。

另當月營收衰退之主要產業為鋼鐵工業、電機機械及光電業，鋼鐵工業因航太產品需求趨緩及鋼價下跌等影響致營收減少；電機機械主係工具機受美國市場需求衰退及匯率等因素影響；光電業則因影像產品及太陽能產品市場需求衰退。