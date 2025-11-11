鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-11 18:40

英國國家統計局 (ONS) 的最新數據顯示，在秋季預算案公布前夕，英國失業率已升至 4 年高點，經濟正承受壓力。勞動力市場綜合數據顯示，市場正呈現疲軟態勢。

英國失業率升至4年高點 薪資成長放緩 秋季預算案前夕經濟承壓(圖:shutterstock)

在截至 7 月至 9 月的三個月中，英國失業率估計達到 5.0%。這一數值不僅高於前三個月的 4.8%，也超越了市場普遍預期的 4.9%，並創下 2021 年 2 月以來最高。

ONS 經濟統計部門負責人指出，最新季度的失業率已升至「疫情後高點」。同時，英國受薪雇員人數持續減少，10 月的初步估計顯示，較去年同期減少了 18 萬人。

與此同時，勞動力的薪資成長也出現放緩。7 月至 9 月，剔除獎金後的平均薪資同比增長 4.6%，略低於前三個月的 4.7%。其中，私營部門的薪資成長進一步放緩，但公共部門的薪資成長依然強勁。儘管勞動力市場疲軟，但職位空缺數量大致保持穩定，8 月至 10 月初步估計僅增加 2000 個。

央行降息可能性增加

勞動力市場的持續疲軟以及薪資成長放緩，受到了英國央行的歡迎。凱投宏觀 (Capital Economics) 經濟學家指出，這將略微增加央行在 12 月政策會議上降息的可能性。

儘管英國 9 月份的通膨率 (CPI) 仍維持在 3.8%，接近央行 2% 目標的兩倍，但決策者對利率走向的分歧日益加大。上周，英國央行決定將利率維持在 4% 不變。然而，政策制定者以 5：4 的投票比例通過該決議，顯示出爭議性較大。9 名決策者中有 4 人投票支持將基準利率降息 25 個基點至 3.75%。

預算案前夕 財政大臣面臨困境

面對不斷惡化的經濟數據，外界對財政大臣里夫斯 (Rachel Reeves) 即將在 11 月 26 日預算案中宣布的政策調整議論紛紛。

Evelyn Partners 分析師表示，由於雇佣成本上升、經濟不確定性增加以及對未來稅收政策走向的擔憂，企業信心受挫，導致招聘活動減緩。雇主們對擴大員工規模持謹慎態度，正為可能的加稅做準備。經濟學家預計，為填補英國公共財政缺口，財政大臣可能需要宣布數十億英鎊的加稅計畫。