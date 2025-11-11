search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

日本明年調漲簽證費 台灣免簽2028年起也要繳一費用

鉅亨網新聞中心

共同社 10 日引述消息人士報導，日本政府計畫自 2026 財政年度起調高外國旅客簽證費用，為 1978 年以來首次提高該費用。日本也預定在 2028 年啟用「電子渡航認證制度（JESTA）」，等同於電子旅行授權，藉此向免簽旅客收取手續費，屆時免簽旅客也可能須繳納這筆費用。

cover image of news article
日本明年調漲簽證費 台灣免簽2028年起也要繳一費用。(圖:shutterstock)

消息人士表示，日本政府將參考歐美國家的簽證費水準決定上調幅度，當局預計把部分新增收入用於抑制過度觀光，藉此減少熱門景點的人潮擁擠與環境破壞。日本 2024 年外國訪客人數達到創新高的 3687 萬人。


日本目前單次入境簽證費為 3,000 日元，多次入境簽證費 6,000 日元，大幅低於美國及歐洲多國。
美國短期簽證為 185 美元、英國為 177 美元、加拿大為 100 加幣，申根區成員國如法國、德國、義大利等則統一為 90 歐元

雖然台灣旅客目前短期入境日本享有免簽待遇，但日本預計於 2028 年推出「電子旅行認證制度」（JESTA），參考美國 ESTA 模式，適用對象為享有短期免簽的外國旅客。JESTA 的收費標準尚未公布，但若比照美國 ESTA 的 40 美元，預估金額約為 6000 日元，台灣旅客可能將受此政策受影響。

除簽證費外，日本執政黨自民黨同時在討論調高外國遊客「離境稅」，預計從目前的每人 1,000 日元漲至 3,000 日元。離境稅收入將用於改善旅遊體驗，讓旅遊更輕鬆舒適，包括提升資訊提供與交通便利等方面。


文章標籤

日股觀光公害旅遊簽證免簽

相關行情

台股首頁我要存股
日元/美元0.0065+0.00%
加幣/美元0.7122-0.13%
歐元/美元1.1551-0.04%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



      Empty
      Empty