鉅亨網新聞中心 2025-11-11 14:43

共同社 10 日引述消息人士報導，日本政府計畫自 2026 財政年度起調高外國旅客簽證費用，為 1978 年以來首次提高該費用。日本也預定在 2028 年啟用「電子渡航認證制度（JESTA）」，等同於電子旅行授權，藉此向免簽旅客收取手續費，屆時免簽旅客也可能須繳納這筆費用。

日本明年調漲簽證費 台灣免簽2028年起也要繳一費用。(圖:shutterstock)

消息人士表示，日本政府將參考歐美國家的簽證費水準決定上調幅度，當局預計把部分新增收入用於抑制過度觀光，藉此減少熱門景點的人潮擁擠與環境破壞。日本 2024 年外國訪客人數達到創新高的 3687 萬人。

日本目前單次入境簽證費為 3,000 日元，多次入境簽證費 6,000 日元，大幅低於美國及歐洲多國。

美國短期簽證為 185 美元、英國為 177 美元、加拿大為 100 加幣，申根區成員國如法國、德國、義大利等則統一為 90 歐元。

雖然台灣旅客目前短期入境日本享有免簽待遇，但日本預計於 2028 年推出「電子旅行認證制度」（JESTA），參考美國 ESTA 模式，適用對象為享有短期免簽的外國旅客。JESTA 的收費標準尚未公布，但若比照美國 ESTA 的 40 美元，預估金額約為 6000 日元，台灣旅客可能將受此政策受影響。