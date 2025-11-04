英國財政大臣面臨「絕望」預算危機 專家警告：增稅勢在必行

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-04 19:35

英國財政大臣里夫斯 (Rachel Reeves) 正面臨一場「絕望」的預算危機，國內頂尖專家警告，若想扭轉英國的經濟困境，在即將到來的預算案中，別無選擇只能大幅提高主要稅收，並對其他稅制進行改革。

據估計，里夫斯面臨高達 500 億英鎊的財政缺口，市場普遍預期她將在下個月的預算中加稅。

里夫斯暗示全民「貢獻」

距預算案 11 月 26 日公布還有 3 周，里夫斯已發表演說，暗示將打破先前不提高所得稅或銷售稅的選舉承諾。她表示，英國經濟狀況比政府去年上任時所知的更為糟糕，並暗示將進行廣泛增稅，強調「如果我們要共同建設英國的未來，我們都必須為此努力」。

里夫斯指出，國債 (高達 2.6 兆英鎊) 的利息支出不斷攀升，加上從前任政府繼承的生產力表現低於預期，以及政府借貸成本上升，都是導致決策改變的因素。她認為，雖然許多挑戰是全球性的，但英國因保守黨執政 14 年所遺留的「經濟管理不善」導致的高額債務而顯得特別脆弱。

領先的稅務專家、稅收政策聯盟 (Tax Policy Associates) 創辧人 Dan Neidle 警告，里夫斯不能僅僅從「一堆零碎的項目中挑選」小幅增稅。他認為，明智的做法是「提高其中一個主要稅種，可能透過擴大增值稅 (VAT) 的徵稅基礎」。此舉恐會違背工黨在宣言中的承諾，即不提高所得稅、國民保險或增值稅。

儘管如此，首相首席秘書瓊斯 (Darren Jones) 已暗示，由於「尚未做出決定」，宣言可能有所調整。

呼籲改革以促進經濟成長

專家們不僅要求增稅，也呼籲改革以促進經濟成長。智庫決議基金會 (Resolution Foundation) 的 Ruth Curtice 指出，鑑於英國借貸成本在富裕國家中相對較高，「有充分的理由在本預算中增稅」。

Curtice 表示，現有稅制缺乏有利於增長的因素，例如小型企業支付增值稅的 9 萬英鎊門檻，正阻礙許多企業擴張。