健喬心血管、癌症領域產品銷售旺 前三季獲利45.97億EPS 1.28元
鉅亨網記者劉玟妤
健喬 (4114-TW) 今 (11) 日公告最新財報，受惠心血管、癌症 / 腫瘤治療領域的產品銷售維持高雙位數成長，前三季營收 45.97 億元，稅後純益 6.33 億元，年增逾 1 成，每股純益 1.28 元。
健喬第三季營收 15.37 億元，季減 4.71%，年增 7.94%；毛利率 42.03%，季減 2.79 個百分點，年減 1.02 個百分點；營益率 8.46%，季減 7.97 個百分點，年減 4.81 個百分點；稅後純益 2.08 億元，季減 4.59%，年增 27.61%，每股純益 0.42 元。
健喬今年前三季營收 45.97 億元，年增 13.84%；毛利率 43.68%，年增 0.17 個百分點；營益率 13.07%，年減 0.6 個百分點；稅後純益 6.33 億元，年增 15.7%，每股純益 1.28 元。
健喬指出，在各產品事業群中，除了心血管、癌症 / 腫瘤治療領域產品銷售維持高雙位數成長外，也持續在 OTC 藥物 / 保健食品推出多款產品，也成為健喬成長動能之一。
健喬表示，為因應全球醫療及保健市場的轉變與需求，將採用的多元成長策略，強化產品線，並擴大合作夥伴網絡與銷售區域。
