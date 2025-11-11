健喬心血管、癌症領域產品銷售旺 前三季獲利45.97億EPS 1.28元

健喬 ( 4114-TW ) 今 (11) 日公告最新財報，受惠心血管、癌症 / 腫瘤治療領域的產品銷售維持高雙位數成長，前三季營收 45.97 億元，稅後純益 6.33 億元，年增逾 1 成，每股純益 1.28 元。

健喬指出，在各產品事業群中，除了心血管、癌症 / 腫瘤治療領域產品銷售維持高雙位數成長外，也持續在 OTC 藥物 / 保健食品推出多款產品，也成為健喬成長動能之一。