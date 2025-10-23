search icon



健喬引進日商口服新藥GnRH拮抗劑核准上市 明年Q1在台推出

鉅亨網記者劉玟妤 台北


健喬 (4114-TW) 今 (23) 日指出，引進由日本合作夥伴 Kissei 開發的創新口服新藥 GnRH 拮抗劑 Yselty(雅絲媞) 膜衣錠 100 毫克 (Linzagolix)，已在 10 月取得台灣 TFDA 核准上市，預計 2026 年第一季在台推出。 

cover image of news article
健喬引進日商口服新藥GnRH拮抗劑核准上市，明年Q1在台推出。(圖：shutterstock)

健喬說明，該藥為用於治療女性停經前，因子宮肌瘤導致經血過多的口服型促性腺激素釋放荷爾蒙拮抗劑 (GnRH receptor antagonist)。 


健喬進一步表示，雅絲媞的第二適應症為治療子宮內膜異位症，已在歐洲取得許可，預計領證後，今年 12 月向 TFDA 提出申請，最快明年第二季取得核准。 

至於市場現況，健喬指出，根據台灣健保資料庫，2023 年子宮肌瘤就醫者達 45 萬人，經手術治療超過 2 萬人，40 至 50 歲為發病高峰期，罹患率達 5 成以上，且根據市場推估，台灣 15 至 49 歲子宮肌瘤盛行率是 10%，台灣婦女每年花在子宮肌瘤治療的醫療費用超過 10 億元；子宮內膜異位症方面，盛行率為 20 至 50%，且隨著年齡上升，市場規模約 6.5 億元。 

健喬預期，雅絲媞上市後，將強化公司在婦科藥物的布局，3 年內在婦科藥物逐步取得市占，且完善婦科產品線，有望成為公司婦科藥物業績的成長引擎。未來將持續引進國際創新藥物，結合自身荷爾蒙製劑優勢，強化婦科領域品牌能見度。 

健喬生技子宮肌瘤婦科藥物

