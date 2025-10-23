鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-23 19:19

健喬 (4114-TW) 今 (23) 日指出，引進由日本合作夥伴 Kissei 開發的創新口服新藥 GnRH 拮抗劑 Yselty(雅絲媞) 膜衣錠 100 毫克 (Linzagolix)，已在 10 月取得台灣 TFDA 核准上市，預計 2026 年第一季在台推出。

健喬引進日商口服新藥GnRH拮抗劑核准上市，明年Q1在台推出。(圖：shutterstock)

健喬說明，該藥為用於治療女性停經前，因子宮肌瘤導致經血過多的口服型促性腺激素釋放荷爾蒙拮抗劑 (GnRH receptor antagonist)。

健喬進一步表示，雅絲媞的第二適應症為治療子宮內膜異位症，已在歐洲取得許可，預計領證後，今年 12 月向 TFDA 提出申請，最快明年第二季取得核准。

至於市場現況，健喬指出，根據台灣健保資料庫，2023 年子宮肌瘤就醫者達 45 萬人，經手術治療超過 2 萬人，40 至 50 歲為發病高峰期，罹患率達 5 成以上，且根據市場推估，台灣 15 至 49 歲子宮肌瘤盛行率是 10%，台灣婦女每年花在子宮肌瘤治療的醫療費用超過 10 億元；子宮內膜異位症方面，盛行率為 20 至 50%，且隨著年齡上升，市場規模約 6.5 億元。