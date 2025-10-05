鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-05 11:10

生技業近期掀起併購浪潮，今年 4 月安成生技 (6610-TW) 採換股方式，合併杜康藥業；健喬 (4114-TW) 採公開收購，以每股 24 元取得健亞 (4130-TW)15 至 30% 股權；長聖 (6712-TW) 同樣採換股方式，將取得聖展生技已發行 100% 股權。

生技業併購浪潮來襲，一文看懂安成生、健喬、長聖為何出手。(圖：shutterstock)

安成生技以 1 比 1 換股並杜康藥業 拓展產品線

安成生技採換股方式，以 1 比 1 換股方式合併杜康藥業，並已在 9 月 30 日完成合併，資本額提高至 18.36 億元。董事長吳怡君表示，安成與杜康藥業皆有各自的資源與專長，合併有助整合雙方資源，並拓展產品線。

總經理蔡承恩指出，兩家公司皆有 505(b)(2) 法規途徑，安成聚焦老藥新用、杜康則專注 pro-drug(前驅藥) 開發，雙方開發策略一致。

安成原先有 AC-203 單純型表皮分解性水皰症 (EBS)，以及 AC-1101 的環狀肉芽腫、異位性皮膚炎兩大藥物。AC-203 目前正在推進全球多國多中心第二 / 三期臨床試驗，預計明年可進行期中分析並展開授權洽談，AC-1101 則正向美國 FDA 申請孤兒藥資格認定。

合併杜康藥業後，安成新增了 NORA520 的創新口服藥物產品，用於治療產後憂鬱症，目前已完成美國臨床二期試驗收案，預計第四季解盲。

吳怡君提到，在 AC-203、AC-1101 以及 NORA520 三大新藥產品推進下，預計明年進入授權高峰期，為營運添柴火。此外，目前已啟動 IPO 計劃，目標 2027 年掛牌。

健喬公開收購健亞 15 至 30% 股權 健亞辦理私募反制 10/7 見真章

健喬透過公開收購方式，以每股現金 24 元取得健亞 (4130-TW) 已發行普通股股份總數的 15 至 30%，預估收購金額介於 4.14 至 8.27 億元，收購期間為 9 月 17 日至 10 月 7 日。

而健亞為反制健喬收購，決議辦理私募普通股案，最高不超過 8000 萬股，藉此引進「白衣騎士」，預計發行股數將占增資後股本的 40% 以上，有望迎來第一大股東，健亞董事長陳正也呼籲「不要把手中的股票賣給健喬」。

健喬強調，一直保持開放態度，並願意與健亞展開溝通，同時也指出，此次收購有助深化健喬與健亞合作關係，促進雙方資源共享的機會，也能強化台灣藥品供應鏈的韌性，攜手推動本土製藥產業整合與國際化發展。

長聖收購聖展 100% 股權 新增新藥產品線

長聖與聖展 10 月 2 日分別召開董事會通過，以長聖發行新股為對價的股份轉換案，聖展每 1 股普通股，換發長聖新發行普通股 0.333 股，長聖將取得聖展 100% 股權。若以 10 月 1 日收盤價計算，總價金約 17 億元。

長聖收購聖展後，將強化長聖的產品線與技術組合，包括細胞治療、外泌體新藥等前沿領域，並拓展至神經性疾病、免疫治療與藥物輸送技術的應用。

長聖也將持續推進產品，包括 CAR001 及 EXO001，CAR001 異體細胞療法突破實體腫瘤的治療瓶頸，已獲美國 FDA 與台灣 TFDA 核准進行 Phase I/IIa 臨床試驗，目前進入第四組病患招募，累計納入 11 位患者，並展現良好安全性與初步療效。

此外，原先旗下的 EXO001 聚焦癌症免疫治療，EXO001 體內 CAR-T 外泌體平台可實現非病毒、可重複給藥的「體內 CAR-T 製造工廠」，在病人體內直接製造 CAR-T 細胞。

而聖展則有多巴胺轉運蛋白外泌體 (dEV) 及整合素外泌體 (iEV) 應用於神經退化性疾病，因此透過此次收購，長聖將同時擁有癌症與神經退化性疾病的兩大外泌體平台。