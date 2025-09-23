上銀參展漢諾威工具機展 打造四大驅動解決方案驅動智慧轉型

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-23 20:56

‌



全球規模最大的工具機展「歐洲工具機展 (EMO Hannover 2025)」9 月 22 日於德國漢諾威盛大開幕。上銀集團今年盛大參展，展示在智慧製造驅動技術領域的最新成果，回應全球工具機產業對高精度、高效率與自動化的迫切需求。

左至右為機械公會理事長莊大立、 經濟部次長江文若、上銀科技董事長卓文恒。(圖/上銀集團提供)

上銀集團憑藉垂直整合優勢，從線性滑軌、滾珠螺桿、線性馬達、諧波減速機到迴轉工作臺，提出四大驅動解決方案，並整合上銀科技與大銀微系統的核心技術，全面升級工具機傳動控制系統，推動產業邁向智慧製造。

‌



此次展出包括線性滑軌、滾珠螺桿、線性馬達、DATORKER® 諧波減速機與 Torque Motor 迴轉工作臺等系列產品，展現高承載、高精度與穩定運作特性，滿足製造業對高速、高效與無間隙定位的需求。

同時，升級版 UR 系列滾柱型線性滑軌具備靜態承載力提升 34%、動態承載力提升 19%，壽命延長 70%，有效降低維護成本。另一亮點「微小型滾珠螺桿」則針對空間受限的精密加工應用而設計，直徑僅 4 至 12 毫米，卻兼具高精度與高負載，廣泛應用於醫療、半導體、自動化與航太領域。

HIWIN 單軸機器人與直角座標機器人。(圖 / 上銀提供)

上銀亦推出模組化單軸模組與線性運動系統，包括 KH 系列單軸機器人與直角座標機器人，提供皮帶、線性馬達與齒條等多元驅動方案，兼顧高速搬運、精密定位與重載環境需求，為客戶打造高度彈性的智慧製造解決方案。