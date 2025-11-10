鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-10 13:20

全球股市周一 (10 日) 普遍上漲，主要由於市場對美國史上最長的政府停擺即將結束抱持樂觀態度。美國參議院在周日朝著重啟聯邦政府的投票邁進，晚間通過了一項協議的第一階段，使自 10 月 1 日開始的聯邦政府停擺有望逐步結束。

美國政府停擺有望終結 樂觀情緒推動全球股市上漲(圖:shutterstock)

美股期貨與全球指數齊揚

受消息面提振，那斯達克期貨上漲 1.1% 至 1.24%，標普 500 期貨則上漲了 0.65% 至 0.7%。道瓊指數期貨也上漲 76 點，即 0.16%。

在國際股市，MSCI 除日本外最廣泛的亞太股指上漲了 0.9%，日本日經指數上漲 1%。歐洲市場同樣強勁，EUROSTOXX 50 期貨和 DAX 期貨各自上漲近 1.4%，FTSE 期貨則上漲 0.8%。在中國市場，香港恒生指數上漲了 0.6%，而 CSI300 藍籌股指數則小幅下跌 0.14%。

在其他金融市場方面，美國公債殖利率普遍走高。基準 10 年期殖利率上升 3.5 個基點，至 4.1278%。美元兌日元上漲 0.3%，至 153.90。同時，石油價格上漲，布蘭特原油期貨上漲 0.53%。黃金現貨上漲 1.2%，至每盎司 4,047.23 美元。

潛在協議內容與經濟衝擊

目前參議院正在辯論的兩黨協議若通過，將允許政府重新開放至明年 1 月，並能撤銷部分近期的大規模聯邦裁員。

這項程序性措施已獲得至少 60 張「贊成」票的批准。不過，儘管協議有助於提振市場情緒，但 Saxo 首席投資策略師 Charu Chanana 指出，「雖然一項協議將透過恢復信心和流動性而有利於市場，但它並不能消除這場現已是美國史上最長停擺所造成的增長缺口」。

本次停擺已對美國經濟造成日益嚴重的影響。白宮經濟顧問哈塞特 (Kevin Hassett) 在一次採訪中表示，如果停擺持續下去，美國第四季 GDP 可能會轉為負值。政府經濟數據報告受限，導致聯準會「盲目飛行」。

數據顯示，由於家庭擔心經濟後果，11 月初美國消費者信心已暴跌至接近 3 年半來的低點。

政策前瞻：過程仍需時日