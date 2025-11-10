鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-10 13:20



美國參議院周日 (9 日) 晚間就結束政府停擺邁出關鍵一步，一項旨在重啟聯邦政府運作的撥款法案在程序性投票中以 60 票贊成、40 票反對的結果通過，打破了兩黨持續 40 天的僵局。部分溫和派民主黨人在此次投票中倒戈，為法案推進提供了關鍵支持。該法案目前僅須完成最終表決，並獲眾議院批准，即可提交川普總統簽署生效。

撥款法案參院闖關成功！美史上最長停擺結束 那指期飆1.23% 全球市場牛市能持續多久？（圖：Shutterstock）

根據協議內容，美國國會將為農業部、退伍軍人事務部及國會本身全年撥款，其他機構則獲得至明年 1 月 30 日的臨時資金，被迫休假的聯邦僱員將補發工資，被扣留的州及地方聯邦款項恢復撥付，停擺期間遭解僱的機構員工也將被召回。

‌



這次停擺自 10 月爆發以來，已持續 40 天，超越 2018 年底 35 天的紀錄，成為美國史上最長政府停擺事件。

過去近 50 年來，美國已發生 15 次以上停擺，2013 年、2018 年及 2025 年三次較為突出，而本次時長刷新歷史。停擺背後，本質是參眾兩院在健保法案、財政支出等議題上分歧難解。但歷史經驗顯示，兩黨終將妥協。

參議院此次達成一致，標誌著僵局迎來轉機，而盡快結束停擺符合美國根本利益。若持續時間延長，多領域將受衝擊。就業方面，部門職位流失與停薪問題恐擾亂勞動市場，且經濟數據發布延遲 (如 GDP、CPI) 將影響投資決策，削弱市場信心。此外，中低收入家庭福利補貼滯後，消費信心亦受挫。

儘管政府停擺不是美股近期下跌主因，但其對情緒面的擾動已成為近期調整導火線，而停擺結束消息傳出後，那斯達克股指期貨應聲上漲幅擴大至 1.23%，標普 500 股指期貨漲逾 0.7%，美股已顯現觸底回升跡象，流動性逐步回流。

對全球市場而言，停擺轉機可望提振信心與資金流動，但並非決定趨勢的核心因素。今年全球股市走牛主要因為全球流動性寬鬆與低利率環境，只要這兩大基礎未變，多頭市場根基難撼。