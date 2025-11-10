search icon



日月光投控先進封裝需求強 10月營收維持600億元水準

鉅亨網記者魏志豪 台北


封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 今 (10) 日公布 10 月營收 602.31 億元，月減 0.5%，年增 6.7%，累計前 10 月營收 5277.03 億元，年增 7.79%，受惠先進封裝測試需求維持高檔，日月光投控 10 月營收僅較上月微幅減少。

cover image of news article
日月光示意圖。(鉅亨網資料照)

單看封測業務，日月光投控 10 月在封裝測試及材料營收 360.39 億元，月增 3%，較去年同期大增 22.9%。


展望第四季，日月光投控預估，第四季營收季增 1-2%，其中，封測業務季增 3-5%，是主要成長動力來源，且隨著稼動率提升，封測業務的獲利表現也將優於上季。

日月光投控耕耘先進封裝領域多年，今年隨著產能不族的外溢效應顯現，封測業務美元營收將大幅年增逾 20%，達成先進封測營收 16 億美元的目標，預計明年在 AI、HPC 結構性成長下，業績將再增加 10 億美元。

至於美國設廠計畫，日月光投控已獲輝達 (NVDA-US) 邀請赴美投資，正積極評估中但尚未決定，強調任何投資須具經濟效益，不會為市占而犧牲報酬。

日月光投控AIHPC先進封裝營收

