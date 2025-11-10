〈電信三雄財報〉中華電信10月EPS 0.41元居獲利王 遠傳10月營收創單月高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-10 21:23

‌



電信三雄中華電信 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW) 及遠傳 (4904-TW) 今 (10) 日公告 10 月營收，中華電信 10 月稅後純益 209.3 億元，每股純益 0.41 元，位居獲利王寶座。不過遠傳受惠蘋果 (AAPL-US)iPhone 17 系列熱銷，10 月營收達 110.32 億元，再度破百億，並創單月新高紀錄。

中華電信10月EPS 0.41元居獲利王，遠傳10月營收創單月高。(鉅亨網資料照)

中華電信

‌



中華電信 10 月營收 209.3 億元，月增 3.7%，年增 4%；EBITDA 75.1 億元，月增 3.9%，年增 3.6%；稅後純益 31.5 億元，月增 2.6%，年增 2.7%，每股純益 0.41 元。中華電信表示，10 月延續 9 月強勁的手機銷售動能，加上「海地星空」策略布局的成功推進，帶動營收表現。

中華電信累計今年前 10 月營收 1914 億元，年增 3.6%；EBITDA 747.3 億元，年增 3.6%；稅後純益 325.6 億元，年增 4.1%，每股純益 4.2 元。

行動服務業務方面，受惠 5G 升速方案廣受市場歡迎，以及 iPhone 新機銷售熱絡，高資費用戶穩健成長，帶動 10 月月租型客戶數持續年增，月租型 ARPU 年成長 3.4% 至 563 元，行動服務營收年增 4.7%。此外，旅遊旺季推升預付卡及國際漫遊收入成長，亦同步挹注行動服務營收成長動能。

寬頻業務方面，「速在必行 3.0」方案持續引領用戶升速，300Mbps 以上高速用戶數維持雙位數成長，推升固網寬頻 ARPU 年增 3.0% 至 815 元，帶動寬頻業務營收年增率達 3.9%。同時，10 月衛星建置案及國際海纜 SJC2 與 Apricot 專案相繼商轉也挹注營收。

資通訊業務方面，智慧聯網服務受惠於路口監控系統等專案順利交付，帶動智慧交通及智慧安防相關營收成長，IDC 與雲端服務也穩定貢獻設備代管收入。不過因去年同期一次性大型專案，墊高基期，使資通訊營收年對年持平。

台灣大

台灣大 10 月營收 156.2 億元，月減 1%，年減 2%；EBITDA 34.1 億元，月減 2.3%，年減 1.7%；稅後純益 11.4 億元，月對月持平，年減 3.4%，每股純益 0.38 元。

台灣大累計今年前 10 月營收 1576 億元，年減 1%；EBITDA 351.8 億元，年對年持平；稅後純益 116.9 億元，年增 1.3%，每股純益 3.87 元。

財務長張家麒表示，隨用戶對高速上網需求持續提升，台灣大「好速專案」300Mbps 以上高頻寬用戶數顯著增加。選擇 999 元以上資費方案的用戶占比超過 7 成，續約後的總月租更較原方案提升逾 6 成。

為擴大服務版圖，台灣大寬頻與多家有線電視業者策略合作，近期更攜手中嘉寬頻，新增高雄市共計 7 個行政區，目前服務範圍涵蓋全台 16 個縣市、近 9 成家戶，服務涵蓋率已由 85% 擴大至 87%。

遠傳

遠傳 10 月營收 110.32 億元，月增 9.4%，年增 12.1%；EBITDA 32.62 億元，月增 3.4%，年增 6%；稅後純益 12.67 億元，月增 6.5%，年增 12.7%，每股純益 0.35 元。遠傳指出，受惠 iPhone 17 熱銷帶動 5G 升級潮、數位生活服務穩健成長，以及企業智慧資通訊動能挹注，營收與 EBITDA 創單月歷史新高，而稅後純益則創歷史同期新高。

遠傳累計今年前 10 月營收 886.96 億元，年增 4%；EBITDA 315.2 億元，年增 5%；稅後純益 113.31 億元，年增 9.4%，每股純益 3.14 元。

遠傳 10 月行動通訊業務表現亮眼，iPhone 新機熱賣推升月租型用戶 5G 滲透率達到 46.6%，與月租型 ARPU 年增率連續 10 個月正成長，月租型用戶流失率維持低檔。10 月整體行動服務營收達 52.46 億元，連續 56 個月正成長。