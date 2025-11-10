search icon



台達電10月營收573.83億元續衝高 前十月超越去年全年

鉅亨網記者彭昱文 台北


台達電 (2308-TW) 今 (10) 日公告 10 月營收 573.83 億元，創歷史新高，月增 0.6%、年增 47.8%；累計前 10 月營收 4506.55 億元，超車去年全年的 4211.47 億元新高，年增 30.3%。

cover image of news article
台達電10月營收573.83億元續衝高 前十月超越去年全年。(鉅亨網資料照)

台達電 10 月持續受惠 AI 伺服器電源及液冷散熱需求強勁，推升營收續創高；單月四大產品營收比重來看，電源及零組件 46%、基礎設施 42%、交通 5%、自動化 7%。


台達電董事長鄭平在近期法說會中提到，AI 相關產品五供不應求，第四季可望維持穩健成長、明年第一季看起來也不錯，因應需求，年底前泰國將有三座新廠陸續投產。

產品佈局上，台達電表示，由於資料中心 800V 直流供電架構已趨成熟，已準備好於客戶導入時即刻配合，並同步推進垂直供電與直流對直流 (DC-DC) 模組策略，

台達電AI伺服器電源液冷散熱

台達電982+1.76%
台達電

台達電

