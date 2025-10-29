台達電Q3每股純益7.16元創單季高 前三季EPS16.47元賺贏過去每一年

台達電 (2308-TW) 今 (29) 日公告第三季財報，稅後純益 186.05 億元，季增 33.4%、年增 50.8%，每股純益 7.16 元，創單季新高；累計前三季純益 427.84 億元，年增 52.5%，每股純益 16.47 元，不僅創同期高，更賺贏過去每一年。