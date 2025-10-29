search icon



台達電Q3每股純益7.16元創單季高 前三季EPS16.47元賺贏過去每一年

鉅亨網記者彭昱文 台北


台達電 (2308-TW) 今 (29) 日公告第三季財報，稅後純益 186.05 億元，季增 33.4%、年增 50.8%，每股純益 7.16 元，創單季新高；累計前三季純益 427.84 億元，年增 52.5%，每股純益 16.47 元，不僅創同期高，更賺贏過去每一年。

cover image of news article
台達電Q3每股純益7.16元創新高，前三季EPS16.47元賺贏過去每一年。(鉅亨網資料照)

台達電第三季營收 1503.17 億元，季增 21.2%、年增 34%，毛利率 34.87%，季減 0.64 個百分點、年減 0.06 個百分點；營業利益 248.08 億元，季增 32.9%、年增 51%；營益率 16.5%，季增 1.45 個百分點、年增 1.87 個百分點；淨利率 12.38%，季增 1.13 個百分點、年增 1.38 個百分點。


累計台達電前三季營收 3932.72 億元，年增 28.1%、毛利率 34.14%，年增 1.09 個百分點、營業利益 575.13 億元，年增 55.6%、營益率 14.62%，年增 2.59 個百分點、淨利率 10.88%，年增 1.74 個百分點。

台達電第三季營運衝高，主要受惠 AI 伺服器電源及液冷散熱需求，公司也預計將於 10 月 30 日召開法說，除了說明第三季營運成果外，預期 AI 伺服器電源及液冷散熱產品等需求以及明年營運展望等，都將成為市場關注的重點。

