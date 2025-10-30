〈台達電法說〉AI動能暢旺到明年 泰國三座新廠年底投產

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-30 20:39

台達電 (2308-TW) 今 (30) 日召開法說，經營階層表示，AI 電源、液冷散熱需求持續暢旺、產能吃緊，第四季可望維持穩健成長、明年也不錯，因應需求，年底前泰國將有三座新廠陸續投產，今、明二年資本支出維持 400 億元高檔。

台達電估AI需求一路暢旺到明年 泰國三座新廠年底投產。(鉅亨網資料照)

台達電表示，今年 AI 產品營收占比估 20-30% 左右，成長幅度明顯高於原先預期，明年營收比重雖然還沒辦法明確估算，但隨著 AI 資料中心建置需求持續推進，客戶資本支出 (CAPEX) 若維持強勢，預期比重有望進一步提升。

台達電進一步指出，目前全球產線吃緊，特別是泰國與美國產能接近滿載，也積極擴產，除了泰國預三座新廠年底完工啟用，同時也與部分客戶協調，短期暫時將非美國市場的訂單把部分移回中國生產。

產品佈局上，台達電表示，由於資料中心 800V 直流供電架構已趨成熟，已準備好於客戶導入時即刻配合，並同步推進垂直供電與直流對直流 (DC-DC) 模組策略，相較傳統方案複雜度高，未來模組化供電將成趨勢，對台達電有利。