〈玉山金法說〉全年獲利突破300億元沒問題 黃男州喊明年現金股利高於1.2元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-10 17:22

玉山金 (2884-TW) 今 (10) 日舉行 2025 年第三季法說會，法人關切併購三商壽資本問題，以及對明年股利政策影響。玉山金董事長黃男州表示，今年金控獲利表現亮眼，前 10 月累計稅後純益已達 293.3 億元，預期全年獲利突破 300 億元「絕對沒有問題」，並透露 2026 年現金股利可望加碼發放，「將比每股 1.2 元更高」。

玉山金 (2884-TW) 今 (10) 日舉行 2025 年第三季法說會。(鉅亨網資料照)

玉山金今天法說會上公布 2025 年第三季營運概況。前三季自結淨收益 677.5 億元，年成長 15.6%；稅後純益 262 億元，年成長 25.4%；金控每股稅後純益 (EPS) 1.62 元、股東權益報酬率 (ROE) 13.6%、資產報酬率 (ROA) 0.84%。

玉山金各子公司表現良好，玉山銀行前三季稅後純益 252.3 億元，成長 29.5%，玉山證券純益 17.7 億元、玉山創投純益 1.9 億元、玉山投信純益 0.5 億元。截至 10 月，玉山金控自結稅後純益 293.3 億元，較去年同期成長 31%，獲利已達去年全年的 112%，EPS 1.81 元，均為歷年最高。

法人關注玉山金併購三商壽，未來股利政策展望，黃男州指出，玉山金控 2024 年稅後純益 261 億元，EPS 為 1.63 元，現金股利 1.2 元、股票股利 0.1 元。今年前 10 月累計稅後純益達 293.3 億元、年成長約 31%，「剩下 2 個月，全年賺逾 300 億元應該沒有問題」。

他也透露經營團隊的初步想法，由於玉山金控獲利顯著提升，希望股利也能有所增加，「原則上現金股利會高於去年的 1.2 元」，至於是 1.3、1.4 元或更高，確切金額提案需經過董事會同意，未來股利政策將以發放現金為主。

玉山銀行存、放款穩健發展，在放款利率持續提升及資金成本有效控管下，前三季淨利息收入較去年同期成長 19.7%。總放款年成長 10.7%，受惠國內出口動能強勁及海外平台布局完整，企業放款及個人放款分別成長 15.7%、6.8%，中小企業放款年成長 8.9%。資產品質方面，逾期放款比率 (NPL) 為 0.15%，備抵呆帳覆蓋率 803%，持續維持優異風險控管。

金控前三季淨手續費收入 226.3 億元，年增 10.3%，其中玉山銀行聚焦高端顧客經營有成，財富管理淨手續費收入 108.7 億元，年增 11.2%，均為歷年同期最高，銀行保險手續費收入成長 26.2%，連續三季皆為雙位數成長。前三季信用卡淨手續費收入 63.7 億元，年成長 9.4%，簽帳金額 4986 億元，均創歷史同期新高。