鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-10 11:44

渣打集團今（10）日發布最新調查，指出在地緣政治不確定性、科技與社會變革加速下，全球超高資產家族（ultra-high-net-worth，UHNW）正加速重塑家族治理與資產布局策略，54% 正考慮在未來 12 個月內遷移其家族辦公室地點。並有 76% 的超高資產家族表示願運用 AI 來輔助投資決策。

太有錢的煩惱！渣打調查：資安、地緣政治讓54%超高資產家族想「搬家」76%靠AI助攻投資。（圖: shutterstock）

渣打集團調查全球 300 位超高資產家族辦公室的專業顧問，結果指出，54% 的超高資產家族正考慮在未來 12 個月內遷移其家族辦公室地點。這些考慮搬遷的家族表示，資訊安全 (36%)、地緣政治穩定性 (28%) 與尋找財富管理專業人才 (26%) 為其主要考量。這也顯示，遷移家族辦公室不僅是為了風險控管，而是增強韌性與多元化佈局的積極決策。

‌



在接班傳承方面，最新調查顯示，84% 的超高資產家族認為新世代的參與對於傳承規劃十分重要，但有 3 分之 1 的家族成員仍不滿意目前新世代的參與程度，認為他們參與程度不足或是參與過度。

報告更指出，有 74% 受訪的家族辦公室專業顧問曾觀察到不同世代成員之間的決策衝突。而有約 4 分之 3 的家族成員在面對慈善捐贈與衝突解決時會仰賴個人判斷。

渣打集團認為，這項觀察也點出超高資產家族在日益複雜的財富管理布局所面臨的挑戰；研究結果建議，建立並定期審查具有適當治理結構，如家族規章、專業輔助決定、衝突調解程序的財富規劃流程，能夠協助家庭適應環境變化，保持目標與價值觀的一致。

此外，超高資產家族對於新興科技的運用，呈現正面態度。76% 的超高資產家族表示，願意在有人為監督的前提下，運用 AI 來輔助投資決策，顯示 AI 正逐步成為決策過程的核心要素。新世代的觀點及建議，也加速超高資產家族採納新科技。81% 的家族辦公室領導者認為，年輕世代的觀點非常關鍵。

渣打集團私人銀行全球主管暨大中華、北亞區財富管理及零售銀行業務主管洪子寓表示，面對急速變遷的環境，財富管理架構必須與時俱進，以增強韌性、掌握機會並守護傳承。家族必須拋棄被動思維，為變化而規劃，並著眼於未來，從而為後代創造價值和永續傳承。