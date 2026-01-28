鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-28 18:44

渣打銀行投資策略部主管紀文博指出，2026 年在震盪中揭開序幕，儘管地緣政治局勢緊張，但金融市場基本面仍具建設性，預期股市將上漲、債券提供穩定收益。投資人應密切關注信用事件擴散、通膨死灰復燃、日本貨幣政策緊縮導致流動性萎縮，以及 AI 表現不如預期等四大系統性風險。為應對動盪，建議透過增持金價等另類資產、佈局非美股市及新興市場本幣債三種策略，以建構具備分散風險能力的韌性組合 。

渣打國際商業銀行針對 2026 年投資前景發布最新展望，紀文博表示，回顧過去兩週，全球地緣政治局勢急劇升溫，各項突發事件接踵而來，顯示 2026 年是在驚心動魄的氛圍中開局。然而，即便外部環境動盪，對 2026 年金融市場的基本面展望依舊抱持建設性看法，預期路途雖有顛簸，但股市將持續上漲，債券則被視為具吸引力的收益來源，黃金與其他另類資產也將發揮投資組合分散風險的作用 。

針對風險資產在連續三年強勢表現後的潛在威脅，紀文博檢視了四大關鍵風險。首先是具系統性的信用事件，擔心單一違約事件因投資人間錯綜複雜的連結而引發擴散效應，特別是在快速成長的私募市場或地緣政治威脅全球合作的背景下。

其次是通膨意外死灰復燃，觸發因素可能包括經濟成長強於預期、美國聯準會主席換屆或新貿易政策推行。儘管勞動市場相對疲軟，但美國通膨率仍高於 2% 目標，歷史上 1970 年代的第二波通膨飆漲經驗仍值得借鏡 。

第三大風險在於日本央行貨幣政策緊縮。目前日本公債殖利率正緩步墊高，甚至超越部分主要市場，若美日利差觸及臨界點導致日元大幅升值，恐抽離支撐全球市場的關鍵流動性。最後則是 AI 表現令市場失望的風險。由於投資人對 AI 的預期已被推升至極高水準，即使企業繳出優異財報，仍可能因未達市場過度樂觀的標準而被視為利多出盡 。