一銀「數位超市」搬進金博會！沉浸式遊戲玩出專屬理財包裹 闖關集「小粉獅」限量盲盒

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-09 12:21

「2025 台北國際金融博覽會」於 11 月 7 至 9 日登場，第一銀行以創新概念「第一數位超市 (FCB DigiMart)」為主軸，秉持「金融即生活」的核心理念，將數位金融服務融入日常生活場景，帶來兼具生活感、信任感與科技感的沉浸式體驗，四大展區吸引民眾熱情參與，財政部政務次長阮清華也親臨第一銀行展區，由第一金控總經理方螢基引導參觀，現場熱鬧非凡。

第一銀行「第一數位超市」展區超吸睛，財政部政務次長阮清華（中）、財信傳媒集團董事長謝金河（左2）、第一金控總經理方螢基（右2）及第一銀行副總經理蔡淑慧（左1）於展區合影。（圖：一銀提供）

第一銀行四大互動體驗展區，打造創新金融生活的多元風貌，參觀民眾可以在「財富包裹自取櫃」區選擇身分與理財偏好，即可領取專屬「財富虛擬包裹」，獲得量身打造的理財建議，並體驗 e-First 智能理財、iLEO 百元奇基、第 e 理財網等專業服務；「數位生活購物」區將現場打造成數位賣場，輕鬆掃碼即可獲得專屬金融服務清單，快速探索第一銀行「數位生活圈」的多元服務。

為落實 ESG，還特別設置「防詐專區」，透過「 沈浸式」的互動遊戲引導民眾學習防詐知識，提升金融安全意識；「iLEO 專區」結合趣味輪盤遊戲，民眾體驗 iLEO APP 獨創功能後，有機會抽中「小粉獅造型冰棒」。

完成四大關卡體驗的民眾，還可兌換小粉獅及他的好朋友限量盲盒 1 個，共五款超萌角色公仔立牌，驚喜感十足，現場掀起「蒐集全套」的熱潮；此外，展區設置網路爆紅的凸面鏡自拍區，民眾只要加入第一銀行任一社群平台並完成拍照打卡，即可獲得小粉獅限量周邊商品。