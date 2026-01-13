2026年外資如何投資中國？ 科技、醫療、黃金、債券全解析
鉅亨網編譯陳韋廷
近期，滙豐銀行、德意志銀行、星展銀行等多家外資機構陸續發布 2026 年經濟展望報告，普遍對中國經濟成長前景表達樂觀預期，並聚焦於科技、醫療健康等領域的投資機會。
滙豐在報告中指出，2026 年全球經濟成長將保持平穩，即便貿易出口成長可能放緩，但 AI 領域的強勁投資將為未來兩年投資和貿易成長提供支撐，亞洲地區出口表現仍將優於全球整體水平。
針對中國經濟，滙豐認為，2026 年政策重心將聚焦提振內需，伴隨結構性改革持續推進及對外開放擴大，經濟可望維持合理穩定成長。
德銀中國區首席經濟學家熊奕在宏觀展望中強調，2026 年是中國重塑長期經濟前景的關鍵年，也是科技實力集中展現的一年。
熊奕指出，2026 年全球市場將迎來重要轉折，美元結構性支撐將逐步減弱，亞洲經濟的韌性與改革紅利日益凸顯，風險資產或表現領先，但財富分化可能加劇，建議投資者在更廣泛的資產類別中進行分散配置。
星展銀行資深投資策略師鄧志堅則指出，2026 年科技與醫療保健領域仍是資產配置的核心賽道，同時投等債、黃金等傳統避險資產的配置價值不容忽視，其風險緩釋作用能有效增強投資組合的抗波動能力。
滙豐環球投資研究大中華區首席經濟學家劉晶表示，去年中國創新驅動發展加速，AI 領域如 DeepSeek 及創新藥等領域突破顯著，創新能力正成為中國核心優勢，將持續吸引外資佈局中國資產。
渣打銀行則稱將持續超配中國股票，聚焦科技、健康照顧和通訊產業。
