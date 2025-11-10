鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-10 05:00

馬斯克成功討薪1兆美元薪酬方案 輝達黃仁勳為什麼不如法泡製？

這份被稱為「史上最激進的執行長薪酬計畫」的方案，本質是一場長達十年的業績對賭協議。根據條款，特斯拉將向馬斯克授予佔總股本 12% 的限制性股票，分 12 批解鎖，每批對應市值與營運里程碑兩大目標，市值從 2 兆起，每 5000 億為一階梯遞進，最終指向 8.5 兆美元；營運層面則要求交付 2000 萬輛汽車、FSD 訂閱用戶達 1000 萬、百萬台人形機器人及 Robotaxi 投入商用等。

此外，終極考核還包括執行長繼任計畫提交，而馬斯克強調「不會花掉這些錢」，方案真正目的是鎖定控制權。目前馬斯克持股 13%（不計受限制股票），若目標全部實現，持股比例可望突破 25%──這是他心中確保對公司決策足夠影響力的「安全線」。

這次投票的激烈程度遠超過 2018 年，當時特斯拉深陷破產傳聞，馬斯克提出 550 億美元薪酬計劃被視為「天方夜譚」，最終因法律訴訟被推翻。七年以來，特斯拉市值已突破 1 兆，新方案更具攻擊性。

為推動通過，馬斯克不僅公開宣稱他在乎的是人類文明未來，更動用 X 平台拉票，設立專門網站「投票特斯拉」，特斯拉甚至投放數位廣告直呼「未來在你們手中」。

馬斯克更放話「不通過就離開特斯拉」，最終以微弱優勢鎖定勝局。

反對聲浪同樣強烈。董事會主席公開支持「保住馬斯克」，但第七大機構股東明確反對，而散戶陣營分裂，有人視其為「綁架」。

摩根士丹利預警，若方案被否決，特斯拉股價恐暴跌 10%，而爭議核心在於這是一場豪賭，因股東需在「信任馬斯克絕對掌控」與「承受震盪」之間抉擇，而歷史上並無類似激進薪酬的成功先例。

對比矽谷同行，最明顯的相反例子便是輝達 (NVDA-US) 與黃仁勳。身為全球市值最高企業，黃仁勳個人財富僅 1633 億美元，排全球第八，遠低於馬斯克的 4914 億，差距正源自於持股比例。

黃仁勳僅持有輝達 3% 股權，馬斯克在特斯拉持股 13%，SpaceX 更達 42%，輝達最大機構股東先鋒集團持股 8.73%，遠超過黃仁勳，而在特斯拉，先鋒集團持股僅為馬斯克的一半。

黃仁勳的低持股並非能力不足，而是主動「讓利」員工。1999 年上市後，黃仁勳持股比例因員工股權激勵持續稀釋，從 12.8% 降至 3% 左右。輝達未兌現的股票選擇權激勵金額高達 140 億美元。

黃仁勳甚至因「善待員工」感到自豪。他透露自己親自審核 4.2 萬名員工的薪酬，稱「善待員工，其他自會解決」。這種「大家好才是真的好」的理念，與馬斯克的「控制權焦慮」形成鮮明對比。

兩人差異源自於創業經驗與公司階段。馬斯克曾在 PayPal、OpenAI 等企業經歷控制權流失，對「被罷免」高度敏感。目前特斯拉正處轉型陣痛期，研發新車款、推動 Robotaxi 及 AI 機器人業務，他擔心在創新道路上遭遇權力變動，而黃仁勳作為輝達創辦人，首度創業無「失控」前科，且輝達仍沿 AI 主航道狂奔。

近期，黃仁勳更關注外部挑戰，如呼籲美國勿因限制高階晶片出口阻礙中國 AI 發展，並與甲骨文、OpenAI 深化合作擴大生態。對黃仁勳而言，鞏固技術領導地位遠重於內部權力爭奪。