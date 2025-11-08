鉅亨網編譯莊閔棻 2025-11-08 14:40

隨著美國歷史上最長的政府停擺已持續 38 天，對經濟和民生造成廣泛影響，川普政府的一位高階經濟學家週五（7 日）對創紀錄的政府停擺可能造成的損害發出新的警告。此時，參議院仍在努力達成結束停擺的協議，而各地機場也開始減少航班。

白宮經濟顧問哈塞特：政府停擺已開始「對經濟造成衝擊」。(圖：Shutterstock)

根據《MarketWatch》報導，美國總統川普的國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）指出：「因為停擺時間太長，那些暫時可以解決的問題開始遇到阻礙，我們已經在航空管制和許可審批上看到這種情況。基本上整個經濟都因為民主黨的停擺受到干擾，這將開始對經濟造成實質性的衝擊。」

這場停擺始於 10 月 1 日，主要因兩黨在延長歐巴馬醫療保健補貼條款的政府預算法案上陷入僵局。共和黨官員將停擺責任指向民主黨，而民主黨則反指共和黨。

雖然共和黨控制的眾議院在 9 月已通過該法案，但民主黨在參議院阻擋該法案，因參議院需 60 票通過，而共和黨僅擁有 53 席多數。

在評估政府停擺對經濟可能造成的衝擊時，哈塞特指出，華爾街公司預期國內生產總值（GDP）增長將下降 1 到 1.5 個百分點，與川普經濟顧問委員會的估計相符。

哈塞特也表示，一旦政府重新開放，GDP 應會出現「大幅反彈」，部分原因是聯邦員工將重新領取薪資，包括補發的工資。

舒默提出新方案，共和黨態度保守

週五下午，民主黨參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）提出一項解決停擺的新方案。

他主張通過臨時資金法案重啟政府，同時延長一年歐巴馬醫療保健補貼，並設立兩黨委員會處理醫療成本問題。

舒默在參議院演說中表示：「民主黨已準備好迅速通過包含醫療可負擔性條款的政府資金法案。」

然而，共和黨參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）拒絕該方案，稱其為「不可行」，但仍表示「這可以算是一種進展」。

此外，川普隨後也透過社群媒體發文表示，參議院「在沒有達成結束民主黨停擺的協議之前，不應離開國會」。

兩黨協議談判僵局與選舉影響

本週早些時候，外界曾對參議院兩黨可能達成的協議抱有樂觀態度，該協議包括承諾投票延長歐巴馬醫療保健補貼，以換取通過一項臨時支出法案重啟部分政府運作，並通過全年預算法案重啟其他部門。

然而，民主黨參議員在週四午餐會議中決定要求更多。

康乃狄格州民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）週五早上在社群媒體上表示，週二的選舉中民主黨在紐澤西州和維吉尼亞州取得重大勝利，「這是一個訊息，告訴民主黨要繼續奮鬥」。

同時，聯邦航空管理局（FAA）週五宣布，由於航空管制員在停擺期間無薪工作，40 個機場的航班將減少 4%，預計週二增至 6%、週四增至 8%、一週後達 10%。

旅行困難被視為促使政府停擺結束的重要因素，尤其適逢大量美國民眾準備返鄉過感恩節。

TD Cowen 華盛頓研究小組的分析師 Chris Krueger 週五表示，他最可能的預測是政府將在 11 月 14 日或 21 日重新開放，「以趕在感恩節旅遊高峰之前」。