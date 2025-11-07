中國封殺輝達晶片 黃仁勳：盼中國政府改變政策
鉅亨網記者魏志豪 台北
輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳今 (7) 日下午搭乘私人專機抵台，出機場時受訪指出，這次來台主要是需求相當強勁，也感謝台積電的付出，因此來台鼓勵台積電 (2330-TW)(TSM-US)，並喊出「加油、加油」，後續也證實將出席台積電明日運動會。
針對 AI 晶片出口至中國，黃仁勳指出，目前沒計劃將 Blackwell 晶片出口至中國，能否重返中國市場取決於中國政府，也期待中國政府改變政策，讓輝達持續服務中國市場。
至於輝達台灣總部議題，黃仁勳說，很多人希望輝達總部設在台北，公司在台北也有很多員工，目前辦公空間不夠，需要更大的辦公室，希望土地的問題能順利解決，讓輝達在台北蓋一棟漂亮的建築。
黃仁勳透露，此次來台的行程非常緊湊，只在台南待 5 小時，隨後就前往台北，因此沒有逛夜市的時間，並預計在明日出席完台積電運動會後就要回家，坦言他已經在海外三周了，很想念家與小狗，希望很快能回來台灣。
