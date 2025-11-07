中國封殺輝達晶片 黃仁勳：盼中國政府改變政策

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-07 19:30

‌



輝達創辦人暨執行長黃仁勳。(鉅亨網資料照)

針對 AI 晶片出口至中國，黃仁勳指出，目前沒計劃將 Blackwell 晶片出口至中國，能否重返中國市場取決於中國政府，也期待中國政府改變政策，讓輝達持續服務中國市場。

‌



至於輝達台灣總部議題，黃仁勳說，很多人希望輝達總部設在台北，公司在台北也有很多員工，目前辦公空間不夠，需要更大的辦公室，希望土地的問題能順利解決，讓輝達在台北蓋一棟漂亮的建築。