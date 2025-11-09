鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-11-09 21:50

‌



未來一周，美國政府料將持續停擺，美國官方經濟數據也將持續推遲公布，包括關鍵的 10 月通膨數據，加上私人部門數據寥寥無幾，市場將轉而聚焦中國 10 月數據，包括工業產出、零售銷售及投資情況，而英國與歐元區也將陸續發表最新的國內生產毛額 (GDP) 數據。

本週操盤筆記：美政府停擺最新進展、英歐GDP及陸工業生產與消費數據（圖：Shutterstock）

美國政府原定本周將公佈消費者物價指數、生產者物價指數和零售銷售數據，但由於政府停擺，投資人將轉而關注一些傳統上較次要的經濟數據，例如全美獨立企業聯盟 (NFIB) 周二 (11 日) 發表的小企業信心指數。此外，投資人也正在評估上周股市回檔究竟是獲利回吐和長期上漲後的健康調整，還是更大幅度下跌的開始。三年多前開始引領多頭市場的標普 500 科技指數在近期跌勢中受到較大衝擊，自上周以來已下跌 6% 左右。

‌



本週操盤筆記 (1110-1114)

1. 美政府停擺最新發展

美國政府停擺時間持續創下史上最長紀錄，投資人正密切關注任何可能推動打破政治僵局的進展。LBBW 銀行分析師在一份報告中說：「隨著地方選舉結束，所有人目光都將聚焦華府，以及陷入僵局的預算爭端是否將出現轉機。」

由於上周未公佈的 10 月非農就業數據，投資人和聯準會 (Fed) 難以準確評估美國經濟狀況，也難以判斷美國利率需要下降的幅度和速度。Ameriprise Financial 首席市場策略師 Anthony Saglimbene 說：「我們目前無法獲得大量經濟數據，以目前的估值和我們所看到的漲幅來看，投資者開始變得更加謹慎。我認為這並非壞事，但此時經濟增速不確定性正在加劇。」

美國周二將迎來退伍軍人節，屆時債市將休市一天，但股市將照常開市交易。

2. 英歐 GDP 數據

投資人將密切關注周二公佈的就業數據和周四 (13 日) 公佈的第三季 GDP 數據，因英國央行 (BoE) 是否最快在下月或是明年 2 月降息仍存不確定性。BoE 上周雖將利率維持在 4% 不變，但 9 位決策官員中多達 4 人支持降息 1 碼。總裁貝利會後表示，若通膨繼續小幅下降，應能夠逐步進一步降息。

市場也將貝利發言解讀為 BoE 有望在 12 月降息，且周二數據若顯示薪資壓力有所緩解，失業率卻小幅上升，年底前降息機率則有望提升。滙豐銀行經濟學家在最新研究報告中預估，英國勞動市場料將進一步走弱，失業率上升，薪資增速走緩。

此外，周五 (14 日) 發布的歐元區第三季 GDP 第二次估值和就業數據初值亦獲市場關注，最大經濟體德國周二出爐的 11 月 ZEW 經濟景氣指數更是關鍵數據之一。

3. 中國工業與消費表現

中國即將迎來數據密集的一周，周五發布的工業產出、零售銷售及房市數據，將成為衡量今年第四季經濟動能的關鍵。

根據《華爾街日報》調查的經濟學家平均預期，中國 10 月工業生產年率將從 9 月的 6.5% 降至 5.5%，零售銷售年增率恐走緩至 2.8%。花旗將走緩部分歸因於上月工作日減少與出口疲軟，星展銀行則指中國內需不足、持續產能過剩仍制約工業活動。儘管家電等耐久財有「以舊換新」補貼，但就業前景黯淡、收入成長放緩及高儲蓄率，讓消費者信心依然脆弱。