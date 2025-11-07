search icon



AI相關應用需求持續強勁 國巨10月營收113.52億元創同期高

鉅亨網記者彭昱文 台北


被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (7) 日公告 10 月營收 113.52 億元，雖月減 2.8%，但年增 8.5%，創歷史同期新高；累計前 10 月營收 1083.14 億元，年增 6.1%。

cover image of news article
國巨董事長陳泰銘。(鉅亨網資料照)

國巨表示，10 月雖因中國十一長假工作天數減少，營收較上月下滑，但利基型產品與 AI 相關應用之需求持續強勁，推升營收創同期新高；10 月營收若以美元換算則月減 3.5%、年增 13.5%；累計前 10 月美元營收則較去年同期增加 6.1%。


展望未來，國巨表示，儘管地緣政治上的重大不確定性依然存在，但客戶庫存已達到健康水平， 惟公司仍將審慎應對未來經濟情況，並密切關注關稅及各國匯率的變化。

另一業者華新科 (2492-TW) 今日也公告 10 月營收 28.45 億元，月減 10.4%、年增 2.6%；累計前 10 月營收 305.42 億元，年增 4.7%。

相關行情

台股首頁我要存股
國巨234.5-2.29%
華新科117.5-2.49%

