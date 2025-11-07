AI相關應用需求持續強勁 國巨10月營收113.52億元創同期高
鉅亨網記者彭昱文 台北
被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (7) 日公告 10 月營收 113.52 億元，雖月減 2.8%，但年增 8.5%，創歷史同期新高；累計前 10 月營收 1083.14 億元，年增 6.1%。
國巨表示，10 月雖因中國十一長假工作天數減少，營收較上月下滑，但利基型產品與 AI 相關應用之需求持續強勁，推升營收創同期新高；10 月營收若以美元換算則月減 3.5%、年增 13.5%；累計前 10 月美元營收則較去年同期增加 6.1%。
展望未來，國巨表示，儘管地緣政治上的重大不確定性依然存在，但客戶庫存已達到健康水平， 惟公司仍將審慎應對未來經濟情況，並密切關注關稅及各國匯率的變化。
另一業者華新科 (2492-TW) 今日也公告 10 月營收 28.45 億元，月減 10.4%、年增 2.6%；累計前 10 月營收 305.42 億元，年增 4.7%。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- Q3純益衝3年新高EPS 3.1元 AI需求暢旺Q4淡季不淡
- 〈焦點股〉全新10月營收創新高、基板供貨穩定 翻紅漲逾7%
- 〈財報〉電動車不給力、AI成救命稻草！安森美Q3業績報喜
- 瀚宇博及子公司精成科訂單能見度高 加速海內外投資擴充
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇