群創第三季EPS 0.01元 Q4需求走緩估低個位數季減

回顧第三季，群創說明，因部分客戶急單挹注及公司持續優化產品組合與價格策略維持整體營運穩定表現，本季商用顯示器及非顯示器領域群營收較上季分別增加 8% 及 3%，整體第三季營收較上季成長 2.8%。

群創第三季營收以產品應用別區分，電視為 29%、車用產品為 26%、可攜式電腦為 20%、手機及商用產品為 21%、桌上型螢幕為 4%；顯示器領域群及非顯示器領域群營收佔比為 72% 以及 28%。