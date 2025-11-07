群創第三季EPS 0.01元 Q4需求走緩估低個位數季減
鉅亨網記者彭昱文 台北
面板大廠群創 (3481-TW) 今 (7) 日公告第三季財報，每股純益 0.01 元，較上季轉盈，前三季每股純益 0.03 元；展望第四季，群創預估，顯示器及非顯示器事業都會季減低個位數百分比。
群創表示，第四季時序進入面板傳統淡季，受整體經濟環境不確定性影響，面板需求將走緩，業界也持續採「按需生產」策略，面板價格可望持穩，預期面板整體供需維持平衡。
回顧第三季，群創說明，因部分客戶急單挹注及公司持續優化產品組合與價格策略維持整體營運穩定表現，本季商用顯示器及非顯示器領域群營收較上季分別增加 8% 及 3%，整體第三季營收較上季成長 2.8%。
群創第三季營收以產品應用別區分，電視為 29%、車用產品為 26%、可攜式電腦為 20%、手機及商用產品為 21%、桌上型螢幕為 4%；顯示器領域群及非顯示器領域群營收佔比為 72% 以及 28%。
群創表示，將持續因應市場變化動態調整產品組合、提高營運效益。同時致力推動雙軌轉型策略，持續深化非顯示器領域佈局。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇