〈國巨法說〉Q3純益衝3年新高EPS 3.1元 AI需求暢旺Q4淡季不淡

展望第四季，國巨看好，受惠 AI 需求持續強勁，營運可望呈現「淡季不淡」，營收可望持平第三季高檔，毛利率及營益率受惠產品組合轉佳，也可望優於上季，稼動率來看，標準品延續 70%、利基品也維持 80% 以上。

‌



國巨進一步指出，目前 AI 相關營收占比約在 10-12% 之間，動能來自北美雲端及企業客戶，預期明年 AI 需求持續強勁，電動車、通訊等也會不錯，將帶動高階元件出貨、有利產品組合轉佳，明年展望正向，全產品線均有機會成長。