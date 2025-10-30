〈國巨法說〉Q3純益衝3年新高EPS 3.1元 AI需求暢旺Q4淡季不淡
鉅亨網記者彭昱文 台北
被動元件大廠國巨 *(2327-TW) 今 (30) 日召開法說，第三季受惠 AI 需求帶動，稅後純益 63.56 億元，創 3 年新高，季增 27.2%，年增 12.9%，每股純益 3.1 元，前三季稅後純益 168.83 億元，年增 7.9%，每股純益 8.22 元。
展望第四季，國巨看好，受惠 AI 需求持續強勁，營運可望呈現「淡季不淡」，營收可望持平第三季高檔，毛利率及營益率受惠產品組合轉佳，也可望優於上季，稼動率來看，標準品延續 70%、利基品也維持 80% 以上。
國巨進一步指出，目前 AI 相關營收占比約在 10-12% 之間，動能來自北美雲端及企業客戶，預期明年 AI 需求持續強勁，電動車、通訊等也會不錯，將帶動高階元件出貨、有利產品組合轉佳，明年展望正向，全產品線均有機會成長。
國巨第三季營收 330.87 億元，季增 1%、年增 4%；毛利率 36.2%，季增 0.6 個百分點，年增 1 個百分點；營業利益 75.62 億元，季增 7.4%、年增 14.3%；營業利益率 22.9%，季增 1.4 個百分點、年增 2 個百分點；非營業項目淨收入為 6.50 億元，主要來自於淨利息收入 3.7 億元及匯兌收入 2.2 億元。
累計國巨前三季營收 969.62 億元，年增 5.8%，毛利率 35.8%，年增 1.1 個百分點，營業利益 210.69 億元，營業利益率 21.7%，年增 2.1 個百分點；非營業項目淨收入為 13.45 億元，主要來自於淨利息收入 13.23 億元。
