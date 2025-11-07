search icon



南僑將與米哥烘焙坊深入合資與合作 進一步跨足烘焙食品通路

鉅亨網記者張欽發 台北


老牌烘焙油脂及食品廠南僑 (1702-TW) 今 (7) 日由總裁李勘文宣布，南僑將投資成立 30 年歷史的老牌烘焙業者米哥烘焙坊，進一步跨足烘焙通路。南僑會長陳飛龍與米哥烘焙坊雙方已經達成協議，接下來會進行盡職調查（Due Diligence）以確定投資比例與價格。

cover image of news article
南僑總裁李勘文。(鉅亨網記者張欽發攝)

李勘文指出，南僑進行此一投資合作案，希望在 2026 年年底前有好消息，馭將因此一投資使南僑的烘焙事業拼圖更完整。


米哥烘焙坊從成立以來就是南僑油脂與麵團的重要客戶，李勘文指出，米哥全台有 28 家門市，經營包括社區型店、專櫃及在南投休息站區的封閉市場店， 並在新北三重設有中央工廠，在通路型態在改變，包括超商、超市都投入烘焙事業、增加麵包品項同時，米哥在擴大經營有意與與供應商南僑進行合資與合作經營。

未來在南僑與米哥進行合資與合作經營後，李勘文指出，未來米哥會維持現有的人力運作，但雙方結合後會有更大的發展力量，南僑也有新的平台去提供烘焙產品上市銷售。

 

文章標籤

南僑烘焙米哥油脂

