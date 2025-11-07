〈台幣〉放量貶破31元大關 收31.045元創半年新低

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-07 18:07

‌



隨著國際避險情緒轉強，台北匯市今 (7) 日買匯力道快速升溫，新台幣早盤一度升值後轉貶，午盤後越走越低，再度貶破 31 元大關，終場收在 31.045 元，貶值 9.5 分，創 5 月以來新低價，台北外匯經紀公司成交值放大至 17.88 億美元。

新台幣創5月以來新低價。(鉅亨網資料照)

新台幣今日開盤一度升值至 30.93 元，隨即轉貶，午盤過後直接貶破 31 元價，最低點來到 31.046 元，全日高低價差擴大至 1.21 角。

‌



觀察主要亞幣，韓元重挫近 0.8%，新台幣收貶 0.31%，日元貶 0.3%，人民幣和星元處平盤附近，泰銖小升 0.1% 左右，而美元指數則反彈逾 0.1%。

由於美國政府持續停擺，創最長關門紀錄，官方未能發布經濟數據，使投資人將目光轉向民間機構，其中，由 Challenger 發布報告顯示，美國企業 10 月裁員逾 15.3 萬人，年增率達 175.3%，創 20 年來同期新高，而 Revelio Labs 報告也顯示，美國實業非農就業人數減少 9100 人。

而在勞動市場降溫的背景下，聯準會芝加哥分行主席 G00Isbee 表示，通膨數據的缺乏使其對降息更感到不安，克里夫蘭分行主席 Hammack 則明確表達，相比疲軟的就業數據，通膨狀況令人更加擔豪，有暗示 12 月暫緩降息的可能性。