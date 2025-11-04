央行發聲明籲：市場勿臆測評論新台幣匯率走勢
台灣央行今 (4) 日發布聲明指出， 近期部分媒體報導「雖然新台幣年內已升值逾 6%，但本季仍預期升值 2% 至 30.2 元」、「美國緊盯央行操作受限，年內新台幣匯率可能出現大幅波動」等，實際上影響匯率的因素眾多，不易預測，籲請市場評論者和媒體切勿以臆測方式，評論匯率走勢，致市場產生單向預期，影響國內匯市秩序和穩定。
央行指出，5 月初，受市場不實臆測美國財政部將要求新台幣升值，且新台幣匯率恐升值至年底 28 元甚至更低匯價等影響，國內廠商產生非理性拋匯，加上外資藉機大量且集中匯入資金，造成第二季新台幣對美元匯率波動幅度擴大。
而第三季起，由於央行基於職責適時進場調節、請國內廠商分散結匯、敦促外資強化自我管理，確保匯入資金實際運用於投資國內證券，並多次強調「美國財政部未要求新台幣升值」，逐漸緩和市場對新台幣非理性升值的預期。
央行進一步指出，新台幣對美元匯率由 7 月 3 日的 28.828 元開始回穩，至今日收盤匯率為 30.906 元，新台幣對美元匯率回貶 6.7%，顯示前述媒體評論匯率的報導純屬猜測。
央行再次強調，影響匯率的因素眾多，籲請市場評論者及媒體切勿以臆測方式，評論匯率走勢。
