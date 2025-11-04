央行發聲明籲：市場勿臆測評論新台幣匯率走勢

台灣央行今 (4) 日發布聲明指出， 近期部分媒體報導「雖然新台幣年內已升值逾 6%，但本季仍預期升值 2% 至 30.2 元」、「美國緊盯央行操作受限，年內新台幣匯率可能出現大幅波動」等，實際上影響匯率的因素眾多，不易預測，籲請市場評論者和媒體切勿以臆測方式，評論匯率走勢，致市場產生單向預期，影響國內匯市秩序和穩定。