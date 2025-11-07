鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-07 13:30

在經歷了自 4 月以來幾乎持續上漲的樂觀局面後，科技市場在過去幾日明顯轉趨困難，股價走勢出現了加劇的震盪。根據高盛 TMT 專家 Peter Bartlett 的最新報告，市場正處於不安的狀態，並準備迎接 3 天內的第二次下跌 2% 的交易日，且「底層的價格走勢讓人更加不安」。

高盛科技交易員：三大因素引爆AI股價「突然崩潰」(圖:shutterstock)

Bartlett 認為，這種突然的 AI 崩潰或市場波動加劇，主要歸因於三個事實。

一、AI 懷疑論升溫與 OpenAI 的「紓困」討論

Bartlett 指出，市場上對 AI 交易「更加悲觀 / 懷疑的觀點，正在愈來愈多的投資者對話中出現」。儘管部分動量倉位尚未大幅改變，但近期推動懷疑論的因素包括雲端交易的循環性質、新聞流動似乎達到「高峰感」，以及普遍存在的投資回報率擔憂。

特別是 OpenAI 的兩項高調評論似乎驚動了市場：

1. 阿特曼 (Sam Altman) 的防禦性回應： 針對「一家擁有 130 億美元營收的公司如何做出 1.4 兆美元支出承諾」的提問。

2. 財務長 Sarah Friar 的言論： 她提及潛在的聯邦政府可能為 AI 融資提供「支持」。

對於這種「聯邦紓困」的討論，市場認為這在 AI 周期的現階段顯得怪異。川普政府的 AI 沙皇 David Sacks 隨即回應，美國至少有 5 家主要的尖端模型公司，不會有聯邦紓困，若一家失敗，其他公司會取而代之。

二、負面財報不對稱性與風險 / 報酬考量

第二個因素是財報不對稱性凸顯了風險與報酬比不佳。最近，做多持倉難以從財報中獲利，導致許多科技股股價近日大幅下挫。高盛認為，考慮到近期市場某些領域的快速上漲，這種財報反應的不對稱性加劇了投資者在年底對風險 / 報酬的考量。

三、對美國就業市場狀況的擔憂

第三個關鍵因素是圍繞美國就業市場健康狀況的「雜音」增加。有數據顯示，上個月美國公司宣布裁員 15.3 萬人，是去年同期的 3 倍，也是自 2003 年以來，10 月份的最高紀錄。報告指出，裁員緊縮和凍結招聘的主要驅動力包括 AI 的採用、消費者和企業支出的疲軟以及成本上升。