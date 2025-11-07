鉅亨網編輯林羿君 2025-11-07 09:10

美國總統川普表示，在印度總理莫迪的邀請之下，他計畫明年訪問印度。這是兩國貿易爭端可能出現緩和的最新跡象，該爭端使兩國關係惡化。

關係將解凍？川普回應莫迪邀請 計劃明年訪問印度。(圖:shutterstock)

川普週四 (6 日) 告訴記者：「他是我的朋友，我們有交談，他希望我去那裡，我們會搞定的，我會去的。」他並稱莫迪是「一位偉人」。

川普表示此次訪問「可能」在明年進行，但他拒絕透露具體的訪問時間表。

今年稍早，川普對印度的出口徵收了 50% 的關稅，部分原因是為了向新德里施壓，要求其停止購買俄羅斯石油。這使得兩國在一場原本就充滿爭議的談判中更添緊張，該談判的爭議點是美國認為印度對美國商品徵收的高額稅負和其他壁壘。

最近幾週，川普表示莫迪已承諾逐步減少從俄羅斯購買原油的數量，並對貿易談判表示樂觀。

然而，近期的友善氛圍能否持續尚不明朗。川普與莫迪先前關係密切，但川普一再聲稱自己促成印巴之間持續四天的武裝衝突停火，使得雙方之間的聯盟關係變得緊張。