鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-03 17:10

‌



按讚口服減肥藥orforglipron！高盛：禮來處在「生物製藥史上最強產品週期」前夕（圖：Shutterstock）

禮來第三季財報超越市場預期，並上調全年指引，核心驅動力來自 GLP-1 類藥物的爆發式成長，主力產品 Mounjaro 營收年增 109%，新一代減肥藥 Zepbound 更暴漲 184%，印證禮來在肥胖治療賽道的統治力。

‌



值得關注的是，儘管連鎖藥局 CVS 將諾和諾德 Wegovy 優先納入保險，但禮來 GLP-1 藥物未出現顯著價格侵蝕，定價動態保持穩定。

作為禮來下一個「重量級藥品」，orforglipron 進展迅猛。管理層透露，全球監管提交已進入衝刺階段，預計 2026 年登陸美國市場。這款口服減肥藥憑藉著「無需注射、無飲食限制」的便利性，被視為能突破現有 GLP-1 藥物市場邊界的關鍵，其減重效果優於諾和諾德口服司美格魯肽，且在心血管保護等方面具備額外優勢，管理層直言「這將打開比目前 GLP-1 組合大得多的全球市場」。更重要的是，orforglipron 已符合 FDA 國家優先憑證計畫四項要求中的三項，加速審批機率大增。

除 orforglipron 外，禮來創新管線多點開花，下一代肥胖化合物 eloralintide 的第二階段數據即將公佈，三重激動劑 retatrutide 六項三期試驗結果定於 2026 年底揭曉。

此外，禮來在心血管領域的新突破引發關注，Lp(a) 項目 muvalaplin 已進入第三期臨床，二期數據顯示，最高劑量下可降低超 85% 的相關生物標誌物水平，開闢第二增長曲線。

禮來對 GLP-1 藥物的定價策略清晰，將 orforglipron 沿用類似 Zepbound 的 LillyDirect 直銷模式，最大化觸達患者。

高盛分析指出，口服製劑的普及性將推動其市場佔有率超越現有 GLP-1 組合，因此高盛維持 26 倍本益比估值，將禮來目標價從 879 美元上調至 951 美元，較上周五 (10 月 31 日) 股價溢價 15%，重申「買進」評等。

最新臨床試驗數據進一步夯實信心。禮來 10 月 15 日公佈 ACHIEVE-2 與 ACHIEVE-5 兩項三期試驗正面結果，orforglipron 在對比達格列淨、安慰劑的 2 型糖尿病治療中，40 週時 A1C 顯著降低，減重及心血管風險改善效果均優於對照藥物，驗證其在代謝疾病領域的廣泛適用性。