禮來、輝達聯手打造製藥業最強超級電腦 加速藥物研發、縮短開發周期

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-10-29 04:31

禮來 (LLY-US) 與輝達 (NVDA-US) 周二宣布合作打造超級電腦，加速藥物研發並縮短開發周期。超級電腦將配備逾千顆 Blackwell Ultra GPU，預計 12 月完工、明年 1 月上線，並開放 AI 平台讓生技新創共享資源。

禮來與輝達合作打造超級電腦，預計12月完工、明年1月上線。(圖:Shutterstock)

禮來科學家可用超級電腦，將數百萬次實驗數據輸入 AI 模型進行訓練，藉此測試哪些分子可能成為有效藥物，大幅擴展藥物發現範圍。

禮來資訊長暨數位長 Diogo Rau 受訪時表示，從首次人體用藥到藥物上市平均約需 10 年。他說，現在用這台超級電腦研發的藥物，預計 2030 年才會看到成果。

禮來將擁有並營運這台超級電腦，採用輝達 DGX SuperPOD 系統與 DGX B300 系統，由逾 1000 顆輝達最新 Blackwell Ultra GPU 驅動，透過統一高速網路連接。

禮來資深副總裁暨首席 AI 長 Thomas Fuchs 表示，禮來正從使用 AI 作為工具，轉變為將 AI 視為科學上的合作夥伴。

禮來九月推出 Lilly TuneLab 平台，開放多個 AI 模型給生技公司使用。這些模型是用禮來多年研究資料訓練而成，價值 10 億美元。

平台採用「聯邦學習」技術，保護雙方隱私，生技公司可使用禮來的 AI 模型，但不需直接分享各自的專有資料。

「能給這些新創一個起點很重要，否則他們可能要燒掉幾年資金才能達到那一步」，輝達醫療副總裁 Kimberly Powell 說。

除了藥物發現，禮來也計畫用超級電腦縮短開發週期，應用範圍涵蓋製造、醫學影像等領域。