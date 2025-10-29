禮來、輝達聯手打造製藥業最強超級電腦 加速藥物研發、縮短開發周期
鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電
禮來 (LLY-US) 與輝達 (NVDA-US) 周二宣布合作打造超級電腦，加速藥物研發並縮短開發周期。超級電腦將配備逾千顆 Blackwell Ultra GPU，預計 12 月完工、明年 1 月上線，並開放 AI 平台讓生技新創共享資源。
禮來科學家可用超級電腦，將數百萬次實驗數據輸入 AI 模型進行訓練，藉此測試哪些分子可能成為有效藥物，大幅擴展藥物發現範圍。
禮來資訊長暨數位長 Diogo Rau 受訪時表示，從首次人體用藥到藥物上市平均約需 10 年。他說，現在用這台超級電腦研發的藥物，預計 2030 年才會看到成果。
禮來將擁有並營運這台超級電腦，採用輝達 DGX SuperPOD 系統與 DGX B300 系統，由逾 1000 顆輝達最新 Blackwell Ultra GPU 驅動，透過統一高速網路連接。
禮來資深副總裁暨首席 AI 長 Thomas Fuchs 表示，禮來正從使用 AI 作為工具，轉變為將 AI 視為科學上的合作夥伴。
禮來九月推出 Lilly TuneLab 平台，開放多個 AI 模型給生技公司使用。這些模型是用禮來多年研究資料訓練而成，價值 10 億美元。
平台採用「聯邦學習」技術，保護雙方隱私，生技公司可使用禮來的 AI 模型，但不需直接分享各自的專有資料。
「能給這些新創一個起點很重要，否則他們可能要燒掉幾年資金才能達到那一步」，輝達醫療副總裁 Kimberly Powell 說。
除了藥物發現，禮來也計畫用超級電腦縮短開發週期，應用範圍涵蓋製造、醫學影像等領域。
目前藥廠越來越常用 AI 進行藥物發現與安全測試，希望更快、更便宜地研發新藥，也減少動物實驗。Jefferies 分析師預估，到 2040 年製藥業的 AI 研發支出將達 300 億至 400 億美元。
- 股神領路．日本啟航！跟上日本商社投資熱潮
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 黃仁勳再放大招！輝達NVQLink讓量子運算接軌AI
- 輝達擴大布局！黃仁勳將親赴南韓 與三星、現代合作曝光
- 響應川普政策！黃仁勳：Blackwell不只晶圓在台積電亞利桑那廠產、系統更在美國組裝
- 黃仁勳再放大招！輝達NVQLink讓量子運算接軌AI
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇