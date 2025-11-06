健保補充保費撒出細網！「拆單」改年度結算課2.11% 衝擊480萬人

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-06 12:21

為強化全民健康保險財務體質，衛生福利部（衛福部）部長石崇良日前於接受媒體專訪時指出，政府將啟動《健保法》修法，對現行二代健保的補充保費收取機制採重大變革。最受關注的變動是針對民眾透過「拆單」規避的漏洞，將對利息、股利及租金這三大項收入，從現行的「單筆就源扣繳」改採「年度結算」方式。此項改革預計將影響約 480 萬人，最快在民國 116 年上路，可望為健保每年增加高達 100 億至 200 億元的穩健收入。

健保使殺手鐧！利息股利明年起「年終總算帳」扣繳上限調高至5千萬元 衝擊480萬人。（鉅亨網資料照）

衛福部社會保險司代理司長陳真慧說明，本次修法旨在改革補充保費的計算公式，鎖定幾項關鍵點：

年度結算終結「拆單」： 針對利息、股利、租金收入，全面改採年度累計總額超過 2 萬元即課徵 2.11% 補充保費，徹底杜絕「將大筆收入拆成多筆小於 2 萬元給付」的避稅手法。

扣繳上限翻五倍： 現行 1,000 萬元的扣繳上限將調高至 5,000 萬元，主要影響極少數的高資產族群，預計增加約 6 億元收入。

高額獎金門檻「降級」惠及基層： 針對高額獎金，扣費門檻將由「個人投保金額的 4 倍」改為統一以「最低工資的 4 倍」為標準。此舉能避免衝擊低薪民眾，同時確保高薪者負擔更公平，預估可增收 70 億至 80 億元。

針對外界建議直接改革「資本利得」，陳真慧坦言，資本利得影響範圍更廣、行政成本更高，衛福部決定採取漸進式改革，先從資料取得相對容易且常見的利息、股利、租金著手試水溫。