賴清德：全球國防供應鏈台灣要占一席之地 國防預算帶動產業與經濟發展

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-20 20:04

總統賴清德今 (20) 日出席僑委會舉辦的僑務委員會議開幕時表示，目前全球受地緣政治緊張影響，台灣也正積極強化國防力量，明 (2026) 年度國防預算將達 GDP(國內生產毛額)3.32%，除了強化國防，也是為了經濟持續安穩發展，未來世界的國防工業生態鏈，台灣一定要占有一席之地。

賴清德：全球國防供應鏈台灣要占一席之地，預算將帶動產業與經濟發展。(圖:總統府提供)

賴清德除了感謝僑胞讓國際看見台灣，也在需要時幫助台灣度過各種難關，面對近期颱風造成國內災情，他看到中央與地方攜手合作、迅速投入救災與重建。而在台灣經濟持續創造佳績的同時，政府也藉由持續推動托育及教育補助、長照 3.0 與減稅措施等，讓全民共享經濟成果。

賴清德也表示，在前總統蔡英文上任後，我國國防預算持續增加，在她接任後，國防預算占全國 GDP 比例增加 1.8% 到 2.5%，明年可望占比達 3.32%，並希望在 2030 年之前達到 GDP 5%，認為國防預算增加，除了可以強化國防力量、保護國家安全外，也可帶動產業與經濟發展。

賴清德強調，國防預算增加，其實可以視為產業、經濟發展的一項預算，也是非常適合和國際合作，因為國防預算不僅是對外外軍事採購，更重要是要推動台灣國防自主。