吳東亮還原輝達北士科案 建議北市府將補償金轉作公益捐

吳東亮表示，輝達 來台設廠，是台灣產業發展的重要里程碑，他樂見此案往圓滿方向發展，也透露原本 T17、T18 用地案，一開始就是輝達主動來找新壽，並非新壽主動求售土地。

吳東亮強調，新壽為成全輝達落腳北士科，做了很多努力，希望大家給予肯定，畢竟輝達落腳北市科是北市及全台之福。他也記得當時輝達與新壽簽訂 MOU 時，除了目前市府要返還新壽付出的成本外，還有一筆相當金額的補償金，雖 MOU 已失效，但據他了解，北市返還給新壽的成本，未來都將轉嫁由輝達支付。