吳東亮還原輝達北士科案 建議北市府將補償金轉作公益捐
鉅亨網記者黃皓宸 台北
輝達 (NVDA-US) 確定來台設廠北士科 T17、T18，工商協進會會長、台新新光金控 (2887-TW) 董事長吳東亮今 (6) 日出席工總活動時表示，此案一開始是輝達 (NVDA-US) 主動找新壽，非新壽主動求售土地，但為讓國際級企業留在台灣，新壽願意出讓租約，對新壽與北市解約提出約 44.75 億元解約金，他希望北市能將「善意的補償」轉化為公益捐贈，造福台北市民。
吳東亮今日下午出席由工總舉行的日本福岡市企業招商研討會，媒體詢問輝達總部選擇在北士科 T17、T18 落腳看法。
吳東亮表示，輝達 來台設廠，是台灣產業發展的重要里程碑，他樂見此案往圓滿方向發展，也透露原本 T17、T18 用地案，一開始就是輝達主動來找新壽，並非新壽主動求售土地。
吳東亮強調，新壽為成全輝達落腳北士科，做了很多努力，希望大家給予肯定，畢竟輝達落腳北市科是北市及全台之福。他也記得當時輝達與新壽簽訂 MOU 時，除了目前市府要返還新壽付出的成本外，還有一筆相當金額的補償金，雖 MOU 已失效，但據他了解，北市返還給新壽的成本，未來都將轉嫁由輝達支付。
吳東亮也建議，希望北市府未來在與輝達協商時，可延續當初 MOU 的精神，將這份意補償轉化為公益捐贈予台北市民。他也請大家多支持公務員，能放開手腳勇於任事，為台灣人民謀福利。
