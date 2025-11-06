氣立Q3轉盈每股賺0.11元 感測器與仿生手成新成長動能

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-06 15:32

氣動元件廠氣立 (4555-TW) 今 (6) 日公布最新財報，2025 年第三季稅後純益爲 759 萬元，較上季及去年同期由虧轉盈，每股純益 0.11 元，2025 年 1-9 月稅後虧損 132 萬元，較去年同期虧損收歛，每股虧損 0.02 元。

氣立董事長游平政。(鉅亨網記者張欽發攝)

針對未來協作型機器人與人型機器人市場，除了現有平湖廠已打入大陸協作型機器手臂製造外，氣立更以過往在氣動夾爪的技術優勢，積極開發電動夾爪與仿生靈巧手，目前第一代仿生靈巧手已獲客戶要求送樣測試中，公司同步開發第二代產品，提升手指靈敏度與精準度，以應付未來服務性機器人市場需求。

氣立開發仿生機器人靈巧手。(圖：氣立提供)

氣立 2025 年第三季營收 4.07 億元，毛利率 31.96%，季減 0.12 個百分點，年增 9.28 個百分點第三季稅後純益爲 759 萬元，較上季及去年同期由虧轉盈，每股純益 0.11 元。

氣立 20251-9 月營收爲 12.08 億元，毛利率 30.57%，年增 5.37 個百分點，稅後虧損 132 萬元，較去年同期虧損收歛，每股虧損 0.02 元。

氣立表示，隨著 AI 浪潮的引領下，高階半導體、液冷散熱及 PCB 等產業族群需求快速增長，並且即將帶動機器人等自動化產業應用有重大變化與提升；反而過往主要動能的消費性電子產業相對整體呈現需求停滯情形。

面對大環境產業結構變化，氣立一方面進行既有產品優化及製程改善，藉以降低產品成本增強競爭力；更重要的是公司觀察到不論是半導體設備、晶圓廠製程監控、伺服器液冷系統及 PCB 製程等產業均對流量感測器有大量需求，因此在研發端投入大量研發資源，開發各類型氣體及液體流量感測器，並將業務客群目標調整至相關產業。