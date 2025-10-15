輝達北市科土地爭議 林伯豐：政府應協調輝達儘速落腳、確保AI產業發展

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-15 15:33

‌



AI 大廠輝達 (NVDA-US) 進駐北士科進度卡關，台北市政府已於本 (10) 月 13 日發函新壽，盼雙方能「合意解約」，解決 T17、18 地上權爭議。三三會理事長林伯豐今 (15) 日表示，輝達希望來台設廠，主要是看好台灣 AI、科技業發展，目前台新已與新光合併，法規上應有辦法解決，他建議政府應積極協調，以爭取輝達來台設廠。

輝達北市科土地爭議，林伯豐(右)籲政府應協調輝達儘速落腳、確保AI產業發展。。(鉅亨網資料照)

三三企業交流會今日舉行 10 月份例會。林伯豐在會前受訪指出，輝達黃仁勳雖是華裔，但輝達本質上仍是美國企業，既然想到台灣做投資設廠，主要是看中台灣為亞洲四小龍之一，科技供應鏈也強大，在這樣前提下，政府應積極爭取輝達來台。

‌



林伯豐表示，目前爭議在於北市府與新光人壽，雙方卡在契約與解約爭議，他認為這要靠政府的決心儘速協調解決，他認為，無論是政府或企業都應「積極來促成」，才能確保台灣的 AI 技術及產業能夠蓬勃發展。

林伯豐指出，那塊土地既然是新壽得標，會想要北士科得應有的利潤，對企業家來說很合理，解套的關鍵在於台北市如何解釋及處理地上權問題，但無論是北市府、行政院也好，都應注意政府官員避免落入圖利的問題。