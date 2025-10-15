輝達北市科土地爭議 林伯豐：政府應協調輝達儘速落腳、確保AI產業發展
鉅亨網記者黃皓宸 台北
AI 大廠輝達 (NVDA-US) 進駐北士科進度卡關，台北市政府已於本 (10) 月 13 日發函新壽，盼雙方能「合意解約」，解決 T17、18 地上權爭議。三三會理事長林伯豐今 (15) 日表示，輝達希望來台設廠，主要是看好台灣 AI、科技業發展，目前台新已與新光合併，法規上應有辦法解決，他建議政府應積極協調，以爭取輝達來台設廠。
三三企業交流會今日舉行 10 月份例會。林伯豐在會前受訪指出，輝達黃仁勳雖是華裔，但輝達本質上仍是美國企業，既然想到台灣做投資設廠，主要是看中台灣為亞洲四小龍之一，科技供應鏈也強大，在這樣前提下，政府應積極爭取輝達來台。
林伯豐表示，目前爭議在於北市府與新光人壽，雙方卡在契約與解約爭議，他認為這要靠政府的決心儘速協調解決，他認為，無論是政府或企業都應「積極來促成」，才能確保台灣的 AI 技術及產業能夠蓬勃發展。
林伯豐指出，那塊土地既然是新壽得標，會想要北士科得應有的利潤，對企業家來說很合理，解套的關鍵在於台北市如何解釋及處理地上權問題，但無論是北市府、行政院也好，都應注意政府官員避免落入圖利的問題。
至於外傳，若北市科卡關，中央將提供輝達其他地點設廠。林伯豐則說，買地人的選擇權最大，應尊重輝達意見，他也樂見輝達能順利在台灣落腳。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 林伯豐：中美貿易衝突複雜、景氣難樂觀 政府應支援中小企業度難關
- 〈房產〉不選南港北士科 兩IT產業公司購入北市內湖億元級商廠辦
- 〈焦點股〉麗臺在台推出輝達個人超級電腦DGX Spark 股價攻觸及漲停板
- 超微奪下甲骨文大單 輝達下挫逾4%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇