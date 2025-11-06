光隆前三季EPS達2.4元 第四季訂單能見度佳
鉅亨網記者張欽發 台北
戶外機能服大廠光隆 (8916-TW) 今 (6) 日公布 2025 年最新獲利資訊，2025 年第三季稅後純益 2.11 億元，賺贏上半年總和，季增 1.08 倍，年增 51.24%，每股純益 1.4 元； 1-9 月稅後純益 3.63 億元，年減 31.96%，每股純益 2.4 元。公司指出，第四季訂單能見度佳。
光隆 2025 年第三季營收 21.65 億元毛利率 18.66%，季增 1.76 個百分點，年增 0.75 個百分點，第三季稅後純益 2.11 億元，賺贏上半年總和，季增 1.08 倍，年增 51.24%，每股純益 1.4 元。
光隆 2025 年 1-9 月營收 62.64 億元，毛利率 16.69%，年減 1.07 個百分點，稅後純益 3.63 億元，年減 31.96%，每股純益 2.4 元。
光隆表示，2025 年第三季毛利率明顯提升，主要受惠於產品組合優化，其中成衣營收占比升至 66.4%，較去年同期 64.5% 持續推進，帶動整體獲利結構改善。業外部分，因台幣貶值帶來匯兌回沖效益，並認列日本不動產出售利益，推升整體淨利較去年同期明顯成長。羽絨與家紡事業則維持穩健，三大事業群均呈正向貢獻。
展望後續，光隆指出，受惠主要品牌庫存水位回到健康區間及關稅政策明朗化，第四季訂單能見度良好，截至 10 月所有客戶接單率已接近或超過 100%。成衣事業全年主力客戶預期將有高個位數成長，新客戶則成長約 25%，且訂單量普遍倍增，貢獻可望持續放大。
公司強調，成衣部門除維持 OEM 優勢外，亦持續強化 ODM 服務能量，並推進多產地佈局，隨孟加拉新產能加入，預期明年成衣業務將維持雙位數成長，持續為整體營運注入動能。
