光隆前三季EPS達2.4元 第四季訂單能見度佳

戶外機能服大廠光隆 ( 8916-TW ) 今 (6) 日公布 2025 年最新獲利資訊，2025 年第三季稅後純益 2.11 億元，賺贏上半年總和，季增 1.08 倍，年增 51.24%，每股純益 1.4 元； 1-9 月稅後純益 3.63 億元，年減 31.96%，每股純益 2.4 元。公司指出，第四季訂單能見度佳。

‌



展望後續，光隆指出，受惠主要品牌庫存水位回到健康區間及關稅政策明朗化，第四季訂單能見度良好，截至 10 月所有客戶接單率已接近或超過 100%。成衣事業全年主力客戶預期將有高個位數成長，新客戶則成長約 25%，且訂單量普遍倍增，貢獻可望持續放大。