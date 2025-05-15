〈房產〉輝達來台設總部選址引熱議 北市潛在地段房價這兩區最高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-15 16:39

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全球 AI 運算晶片巨頭輝達輝達 (NVDA-US) 海外總部在台灣的選址即將揭曉，也成為熱門議題。房仲業者根據目前市場上傳出的數個台北選址地點，整理其房價市況。目前討論度極高的台北花博，近年周遭住宅單價突破 80 萬元，與松山機場旁土地並列最高。

在即將到來的台北國際電腦展（COMPUTEX 2025），輝達執行長黃仁勳有望宣布輝達海外企業總部的選址，據傳台北市花博園區獲得高度關注。2024 年台北市花博園區平均房價達每坪 80.9 萬元，近五年房價漲幅為 22.4%，在目前台北市五個獲得熱烈討論的選址中，與松山機場旁土地並列最高。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北花博園區有相當的腹地，周遭也有捷運行經，交通便利；距離北士科亦不遠，有望串聯起北士科科技廊帶的發展。惟台北花博園區鄰近圓山遺址，若挖掘到古蹟，在開發上恐需要更多相當時間和金錢成本。

至於松山機場旁的軍方土地，不僅鄰近機場和捷運，且南邊即是知名的民生社區，生活機能良好，對於未來遷入的高資產族群而言，也是相當宜居的區域。2024 年周遭平均單價 80.9 萬元，近五年漲幅 21.4%，亦是榜上價格最高的地段之一。不過該區域腹地相對狹小，且年底才能交地，是否符合輝達需求，仍有待輝達評估。

另兩個獲得廣泛討論的地址包括台電 CR-1 土地和南港調車場都位於南港區，2024 年周遭平均單價分別為 79.7 萬元和 78.8 萬元，近五年漲幅為 35.3% 和 22.4%。陳金萍表示，南港區過去是北市重要的工業重鎮，有著「黑鄉」的稱呼，但隨著台北市「東區門戶計畫」和產業轉型的推動，南港區逐漸翻轉過往「黑鄉」印象。

近年來，南港軟體園區與經貿園區開發日漸成熟，以及 CITYLINK、南港 LaLaport 等高級商場進駐，南港區生活機能日趨完善。此外，區域交通便利多元，兩塊土地附近便有捷運站點，距離松山車站和南港高鐵站亦不遠。未來輝達海外總部若設置於南港，有望加速南港區的整體發展。

另外，北士科園區獲得許多討論。陳金萍指出，北士科為台北市最後一塊完整的大型重劃基地，被設定為台北科技廊帶的重要地段，自然獲得許多關注。北士科雖屬重劃區，但是距離石牌、天母等商圈不遠，生活機能完善，區域內亦有捷運經過，交通便利，且擁有關渡平原和觀音山景，是相當宜居的區域。再加上北士科位於台北市相對邊陲的地方，房價相對親民，2024 平均房價僅每坪 52.2 萬元，是台北市五大潛在選址地區中價格最實惠者。